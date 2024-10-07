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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

 رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الاثنين وتباين أداء المؤشرات الخليجية في مستهل جلسة التداول.


 بورصة السعودية

 عاد المؤشر الرئيسي للارتفاع بعد سلسلة من الانخفاضات، حيث ارتفع بنسبة 0.52% وهي تقدر بـ 55 نقطة ليصل إلى 11824 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 9 مليارات ريال.


بورصة  الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.68% وهي تقدر بـ 43 نقطة ليصل الي 6205 نقاط وسط قيم تداولات تصل إلى 45 مليون دينار.


بورصة الإمارات

 استقرت مؤشرات الأسواق الإماراتية في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.71%وهي تقدر بـ 33 نقطة ليصل إلى 4372 نقطة كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي
حيث انخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.52% وهي تقدر بـ 48 نقطة ليصل إلى 9132 نقطة وسط قيم تداول إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم.

 

خبيرة: البورصات الخليجية تتخلص من التأثيرات السلبية للتصعيد الإيراني الإسرائيلي

بعد القصف الصاروخي الإيراني لإسرائيل.. تراجعات جماعية في البورصات الخليجية.. أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وهبوط المعدن الأصفر

 

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