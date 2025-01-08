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اقتصاد

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، بعد سلسلة الانخفاضات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

اسعار الزيت
اسعار الزيت


أسعار الزيت في الأسواق اليوم 

 «فيتو» تستعرض اسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

سعر زجاجة الزيت، فيتو
اسعار الزيت

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 55 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 56 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 60 ألف جنيه.
اسعار الزيت
اسعار الزيت

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 63 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.
اسعار الزيت اليوم، فيتو
اسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

اسعار زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 83.3 جنيه، ليتراوح من 60 إلى 108 جنيهات للتر.

اسعار الزيت 
اسعار الزيت 

اسعار زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وسجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 86.5 جنيه، ليتراوح من 53 جنيهًا إلى 111 جنيها للتر.

اسعار الزيت
اسعار الزيت

سعر زيت الذرة بالأسواق

ووصل متوسط سعر زيت الذرة إلى 99.6 جنيه، ليتراوح من 74 إلى 120 جنيهًا للتر.

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سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 101.3 جنيه، ليتراوح من 74 إلى 125 جنيهًا للتر.

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