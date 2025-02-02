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اقتصاد

انخفاض أسعار الزيت في الأسواق اليوم الأحد 2/2/2025

اسعار الزيت اليوم
اسعار الزيت اليوم

 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت انخفاضًا ملحوظًا في اللتر، مقابل استقرار سعر الزيوت الخام، فما هي أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

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اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت الخام في الأسواق

في البداية تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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اسعار الزيت اليوم

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 53 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 54 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 59 ألف جنيه.
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اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 60 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.
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اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

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اسعار الزيت اليوم

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 86  جنيهًا، بانخفاض 5.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 105 جنيهات للتر.

انخفاض سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 91.4 جنيه، بانخفاض 5  جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 67 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للتر.

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اسعار الزيت اليوم

انخفاض سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 102.4 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 74 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 109.4 جنيه، بانخفاض 4.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 74 إلى 125 جنيهًا للتر.

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