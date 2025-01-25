السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رغم انخفاض الصويا والأولين، ارتفاع كبير في سعر زجاجة الزيت بالأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا في اللتر، إذ انخفض سعر طن زيت الصويا والأولين نحو 1000 جنيه، مقابل استقرار سعر زيت الذرة والعباد، بينما ارتفع سعر زجاجة الزيت، فإلى التفاصيل.

<span style=
اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت الخام في الأسواق

في البداية تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

<span style=
اسعار الزيت اليوم

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 53 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 54 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 59 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
<span style=
اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

<span style=
أسعار الزيت اليوم
  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 60 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.
<span style=
أسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

<span style=
أسعار الزيت اليوم

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 90.5 جنيه، بارتفاع 6 جنيهات جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 65 إلى 100 جنيه للتر.

<span style=
اسعار الزيت اليوم

ارتفاع سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 95.2 جنيه، بارتفاع 4.5  جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 81 جنيهًا إلى 101 جنيه للتر.

<span style=
اسعار الزيت اليوم

ارتفاع سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 107.8 جنيه، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 85 إلى 120 جنيهًا للتر.

<span style=
اسعار الزيت اليوم

ارتفاع سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 110.3 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 95 إلى 120 جنيهًا للتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الزيت اسعار الزيت اليوم سعر الزيت سعر الزيت اليوم أسعار زيت عباد الشمس أسعار زيت الذرة سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الذرة سعر زجاجة الزيت اليوم أسعار زجاجة الزيت اليوم زجاجة الزيت بكام سعر زجاجة زيت سعر لتر الزيت أسعار لتر الزيت بكام الزيت موقع فيتو فيتو
ads

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين بالتعدي على عبد الحليم علي في المقطم

بسبب فيديو القبلة، الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام

موعد وصول السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي الجديد للقاهرة

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

رغم انخفاض الصويا والأولين، ارتفاع كبير في سعر زجاجة الزيت بالأسواق

صورة مع الأب الغائب، قصة مؤثرة في حفل تخرج الدفعة 25 بطب بني سويف

بمبلغ خيالي، آينتراخت فرانكفورت يضم بديل عمر مرموش من الدوري الفرنسي

بعد التصالح، خروج المتهمين باحتجاز "سيدة البدرشين" لمدة 6 سنوات من مركز الشرطة

منوعات

المزيد

طول المدرج 500 متر فقط، مضيفة تكشف أكثر المطارات خطورة في العالم

انهيار مفاجي لمبنى سكني في مدينة قونيا وسط تركيا (فيديو)

مصرع وإصابة 15 شخصا فى انفجار داخل مصنع ذخيرة بالهند

انتشار وفاة الأطفال في المغرب، المملكة تكشف الأسباب الكاملة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 24-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

عمر مرموش على رأسها، قائمة أغلى الانتقالات للاعبين المصريين تاريخيًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل كان معراج النبي ﷺ غير حقيقي وكان منامًا؟ رد حاسم من يسري جبر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية