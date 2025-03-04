فعاليات وموعد أولى ليالي التنمية الثقافية الرمضانية

يُطلق قطاع صندوق التنمية الثقافية برنامجه الثقافي والفني احتفالًا بشهر رمضان المبارك، حيث تبدأ الفعاليات مساء الخميس (6 مارس – 6 رمضان)، بمجموعة متنوعة من الأنشطة الإبداعية التي تُقام في مراكز الإبداع التابعة.

يستضيف بيت المعمار المصري ندوة بعنوان "عمارة الأسواق الرمضانية"، تقدمها المهندسة نهى صلاح، وتسلط الضوء على الطابع المعماري للأسواق الرمضانية التقليدية، وتأثيرها على النسيج العمراني والحياة الاجتماعية والاقتصادية خلال الشهر الفضيل.

وفي الإسكندرية، يُقدم فريق جوانا المسرحي عرض "البوق" الذي يناقش قضايا مجتمعية بأسلوب درامي مشوق وذلك بمركز الحرية للإبداع بشارع فؤاد.

كما يستضيف مركز جمال عبد الناصر بباكوس، لقاءً ثقافيًا ضمن سلسلة "أجمل ما قرأت"، متضمنًا فقرة حكي وسرد قصصي للأطفال من سلسلة "أصحاب المعجزات"، حيث يتم تقديم قصة "موسى عليه السلام والعصا" بأسلوب تفاعلي ممتع وتعليمي.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود قطاع صندوق التنمية الثقافية لتقديم محتوى ثقافي وفني متميز، يُثري الأجواء الرمضانية، ويعكس روح الشهر المبارك من خلال الإبداع والمعرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.