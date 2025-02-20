ليلة للراحل محمد خميس ببيت الشعر العربي في هذا الموعد
يستضيف بيت الشعر العربى -التابع لـصندوق التنمية الثقافية – بمقره ببيت الست وسيلة خلف جامع الازهر، ليلة للشاعر الراحل محمد خميس، يوم الأحد 23 فبراير في تمام الساعة السادسة مساء.
ويشارك في الأمسية مجموعة من الشعراء هم: مدحت منير، حاتم مرعى، محمد على عزب، ضاحى عبد السلام، صادق شرشر، أشرف ضمر، عمر مكرم ومحمد القلينى الذين يقومون بقراءة مجموعة من أهم كتاباته، كما يشارك المطرب حسن زكي بفقرة فنية، يدير الندوة الشاعر سعيد عبد المقصود.
الشاعر محمد خميس
جدير بالذكر ان الشاعر محمد خميس، شاعر عامية متميز بين أبناء جيله، صدر له أربعة دواوين شعرية، وهي: "فارس بلا جواد، حروف شاردة، خمسينية شعر، أوكازيون الحياة “، كما تابع "خميس" حياته الثقافية في بلدته دمنهور وجاب مختلف محافظات مصر وكان عضوا في الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر في دورة 2014 بأسيوط، ودورة 2015 بأسوان.
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