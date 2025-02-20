ليلة للراحل محمد خميس ببيت الشعر العربي في هذا الموعد

يستضيف بيت الشعر العربى -التابع لـصندوق التنمية الثقافية – بمقره ببيت الست وسيلة خلف جامع الازهر، ليلة للشاعر الراحل محمد خميس، يوم الأحد 23 فبراير في تمام الساعة السادسة مساء.

ويشارك في الأمسية مجموعة من الشعراء هم: مدحت منير، حاتم مرعى، محمد على عزب، ضاحى عبد السلام، صادق شرشر، أشرف ضمر، عمر مكرم ومحمد القلينى الذين يقومون بقراءة مجموعة من أهم كتاباته، كما يشارك المطرب حسن زكي بفقرة فنية، يدير الندوة الشاعر سعيد عبد المقصود.

الشاعر محمد خميس

جدير بالذكر ان الشاعر محمد خميس، شاعر عامية متميز بين أبناء جيله، صدر له أربعة دواوين شعرية، وهي: "فارس بلا جواد، حروف شاردة، خمسينية شعر، أوكازيون الحياة “، كما تابع "خميس" حياته الثقافية في بلدته دمنهور وجاب مختلف محافظات مصر وكان عضوا في الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر في دورة 2014 بأسيوط، ودورة 2015 بأسوان.

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