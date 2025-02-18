بـ 270 جنيها للتذكرة، حفل موسيقي لثنائي العود بمتحف أم كلثوم

يستضيف متحف أم كلثوم بالمنيل، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا موسيقيًا جديدًا لثنائي العود غسان ودينا وذلك في السابعة مساء الجمعة الموافق 21 فبراير، ذلك بمناسبة اعلان عام 2025 عام أم كلثوم.

وحاز أداء الثنائي على استحسان النقاد وعشاق الموسيقى، ومن ضمن فقرات حفلاتهم انفرادهم بإسلوب استثنائي جمع بينهم وآلة عود واحدة، فباليد اليسرى تعزف دينا لترافقها يد غسان اليمنى، حيث كشفت دينا عن ترشيحهم لدخول موسوعة "چينيس" في العزف بهذا الإسلوب ولفترة زمنية طويلة.

ثنائي العود غسان ودينا

الفنان السوري غسان وزوجته الفنانة المصرية دينا، هما أول دويتو على آلة العود في الوطن العربي، وهم مدرسان لآلة العود بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2016.

الفنانة دينا عبد الحميد عازفة ومُدرِّسة لآلة العود، مُلحِّنة ومؤلفة موسيقية، بدأت دراسة العود من عمر الثامنة، ثم عادت لدراستها في عام 1990 بكلية التربية الموسيقية للتعمق في أقسام الموسيقى المختلفة الشرقية، الغربية والتحليل الموسيقي، جاء ذلك بجانب دراستها الأساسية بكلية الآداب قسم الإعلام.

وفي عام 1999 وحتى عام 2001 التحقت ببيت العود العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية تحت إشراف الفنان نصير شمة وحصلت على شهادة تخرجها بتقدير جيد جدًا؛ ثم مدرس بدار العود العربي.

والفنان غسان اليوسف عازف ومدرس لآلة العود، ملحن ومؤلف موسيقي. بدأ شغفه ودراسته للعود من عمر التاسعة. درس الموسيقى وآلة العود على يد نخبة من فناني الوطن العربي الموسيقين. درس الموسيقى وتخرج وعمل مُدرسًا في بيت العود العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم التحق عام 2002 بدار الأوبرا المصرية، ثم مدرس لآلة العود بمكتبة الإسكندرية.

وشارك ثنائي العود في العديد من الحفلات بالمراكز الثقافية المختلفة بمصاحبة فرقتهم الموسيقية المكونة من 20 موسيقيًا، كما شارك في العديد من المحافل والمهرجانات منها "مهرجان تطوان" عام 2010 بالمغرب، وتم دعوتهم في نفس العام وتقديمهم من "معهد الموسيقى- جامعة اسطنبول التقنية" تركيا، "مهرجان العود الدولي" دار الأوبرا المصرية، وغيرها من المهرجانات الدولية.

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