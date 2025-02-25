101 فعالية ثقافية وفنية في برنامج صندوق التنمية الثقافية خلال رمضان
يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، في تقديم برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يتضمن 101 فعالية تقام في عدد من مراكز الابداع بالقاهرة والإسكندرية في شهر رمضان 2025، حيث يتيح للجمهور تجربة رمضانية ثرية تمتد طوال الشهر الفضيل.
تبدأ الفعاليات بالقاهرة بحفل تأبين ووفاء للمنشد الكبير الراحل الدكتور عامر التوني مؤسس فرقة (المولوية المصرية) ومدير مركز الابداع الفني بقبة الغوري، والذي رحل تاركًا مجموعة كبيرة من القصائد والموشحات المغناة لكبار شعراء الصوفية، وذلك يوم ٧ رمضان بقبة الغوري بشارع الازهر.
يشمل برنامج صندوق التنمية الثقافية 45 حفل موسيقي وإنشاد ديني بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية، من بينهم الشيخ محمود التهامي، فرقة مجلس الصلاة على النبي، الفنانة منال محيي الدين، المنشد علي الهلباوي، والشيخ إيهاب يونس، إلى جانب فرق موسيقية وأصوات شابة مثل "٣ أخوات" و"زي الهوا" بقيادة المايسترو محمد مرسي، "راحة الأرواح" بقيادة أسامة علام، وأوركسترا النور والأمل.
كما يتضمن البرنامج 5 عروض مسرحية، من بينها "البوق" لفريق جوانا، "ليالي الشرق" لفريق Soul، و"الخيط" بالتعاون مع منصة أرت سين، و"رمضان زمان" لفرقة بيبي تيا ترو، بالإضافة إلى العروض المجانية لفرقة خيال الظل والأراجوز التي تحتفي بالفنون الشعبية المصرية.
وفي إطار تنمية المواهب، يضم البرنامج 48 ورش عمل فنية وإبداعية مخصصة للأطفال والشباب، تشمل إعداد الممثل، فنون العرائس وخيال الظل، فنون الحكي والأداء، الأشغال اليدوية، الرسم، والزخرفة، مما يوفر فرصة لاكتساب مهارات إبداعية خلال الشهر الفضيل.
أما على الصعيد الثقافي، يقدم الصندوق 12 ندوة وأمسيات شعرية تتناول موضوعات متعددة، مثل "أغاني رمضان والأدب الشعبي في مصر"، "إنتصار العزة والكرامة"، ولقاءات "أجمل ما قرأت"، بالإضافة إلى أمسيات شعرية مثل "إبداعات شبابية سكندرية" و"تجليات الإبداع في رمضان".
ويحرص الصندوق على توفير 15 فعالية مجانية تشمل عروض التنورة التراثية، الفرق الموسيقية، وعروض الأراجوز وخيال الظل، وورش الفنون، ليتمكن الجمهور من الاستمتاع بالأجواء الرمضانية دون أي تكلفة.
وتُقام الفعاليات في عدد من مراكز الابداع التابعة للصندوق، من بينها: قبة الغوري، قصر الأمير طاز، بيت السحيمي، بيت الغناء العربي، بيت العود العربي، وكالة الغوري، مركز الحرية للإبداع بالاسكندرية، مركز إبداع الطفل "بيت العيني"، ومركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية، حيث يسعى الصندوق من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز الفنون والثقافة وإحياء التراث المصري، مقدمًا تجربة رمضانية تجمع بين الإبداع الفني والأجواء الروحانية المميزة للشهر الكريم.
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