101 فعالية ثقافية وفنية في برنامج صندوق التنمية الثقافية خلال رمضان

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، في تقديم برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يتضمن 101 فعالية تقام في عدد من مراكز الابداع بالقاهرة والإسكندرية في شهر رمضان 2025، حيث يتيح للجمهور تجربة رمضانية ثرية تمتد طوال الشهر الفضيل.

تبدأ الفعاليات بالقاهرة بحفل تأبين ووفاء للمنشد الكبير الراحل الدكتور عامر التوني مؤسس فرقة (المولوية المصرية) ومدير مركز الابداع الفني بقبة الغوري، والذي رحل تاركًا مجموعة كبيرة من القصائد والموشحات المغناة لكبار شعراء الصوفية، وذلك يوم ٧ رمضان بقبة الغوري بشارع الازهر.

يشمل برنامج صندوق التنمية الثقافية 45 حفل موسيقي وإنشاد ديني بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية، من بينهم الشيخ محمود التهامي، فرقة مجلس الصلاة على النبي، الفنانة منال محيي الدين، المنشد علي الهلباوي، والشيخ إيهاب يونس، إلى جانب فرق موسيقية وأصوات شابة مثل "٣ أخوات" و"زي الهوا" بقيادة المايسترو محمد مرسي، "راحة الأرواح" بقيادة أسامة علام، وأوركسترا النور والأمل.

كما يتضمن البرنامج 5 عروض مسرحية، من بينها "البوق" لفريق جوانا، "ليالي الشرق" لفريق Soul، و"الخيط" بالتعاون مع منصة أرت سين، و"رمضان زمان" لفرقة بيبي تيا ترو، بالإضافة إلى العروض المجانية لفرقة خيال الظل والأراجوز التي تحتفي بالفنون الشعبية المصرية.

وفي إطار تنمية المواهب، يضم البرنامج 48 ورش عمل فنية وإبداعية مخصصة للأطفال والشباب، تشمل إعداد الممثل، فنون العرائس وخيال الظل، فنون الحكي والأداء، الأشغال اليدوية، الرسم، والزخرفة، مما يوفر فرصة لاكتساب مهارات إبداعية خلال الشهر الفضيل.

أما على الصعيد الثقافي، يقدم الصندوق 12 ندوة وأمسيات شعرية تتناول موضوعات متعددة، مثل "أغاني رمضان والأدب الشعبي في مصر"، "إنتصار العزة والكرامة"، ولقاءات "أجمل ما قرأت"، بالإضافة إلى أمسيات شعرية مثل "إبداعات شبابية سكندرية" و"تجليات الإبداع في رمضان".

ويحرص الصندوق على توفير 15 فعالية مجانية تشمل عروض التنورة التراثية، الفرق الموسيقية، وعروض الأراجوز وخيال الظل، وورش الفنون، ليتمكن الجمهور من الاستمتاع بالأجواء الرمضانية دون أي تكلفة.

وتُقام الفعاليات في عدد من مراكز الابداع التابعة للصندوق، من بينها: قبة الغوري، قصر الأمير طاز، بيت السحيمي، بيت الغناء العربي، بيت العود العربي، وكالة الغوري، مركز الحرية للإبداع بالاسكندرية، مركز إبداع الطفل "بيت العيني"، ومركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية، حيث يسعى الصندوق من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز الفنون والثقافة وإحياء التراث المصري، مقدمًا تجربة رمضانية تجمع بين الإبداع الفني والأجواء الروحانية المميزة للشهر الكريم.

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