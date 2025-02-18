صندوق التنمية الثقافية يستضيف فادي رشدي وناي باند بمراكز الإبداع

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمى بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا جديدًا للفنان فادي رشدي وفرقتة الموسيقية، وذلك في الثامنة مساء الخميس الموافق 20 فبراير، في إطار الاحتفال بذكرى ميلاد مطرب الشباب وصوت المرح (عمر فتحي).

ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من الأغاني:"على ايدك "، "ابسط يا عم "، "تاني مرة "، "عجبا لغزال "، "على حسب وداد"،"عنابي "، "بتسال ليه عليا".

كما يقدم رشدى من ألحانه أغنيات: "حبيبي مغرور"، ومجموعة أغاني حديثة لكبار المطربين.

حفل جديد لفرقة ناي باند بقصر الأمير طاز

من جهة أخرى، تقدم فرقة (ناي باند) حفلًا جديدًا لجمهورها بقصر الأمير طاز بمنطقة السيوفية بالخليفة، وذلك يوم الخميس الموافق 20 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً.

تأتي الأمسية الموسيقية بقيادة الفنان عازف الناي هاشم لطفي، والمطربة شيماء حامد، اللذين سيقدمان باقة مختارة من الأغاني التي تمزج بين الطابع المعاصر والأصالة الموسيقية.

فادي رشدي

حصل فادى رشدى على ماجستير في تاريخ الموسيقي العربية، يعمل مطربا بدار الاوبرا، تبلورت لديه فكرة مشروع لإحياء أغاني تراثنا المصري القديم بتوزيعات موسيقية جديدة، ومختلفة دون المساس باللحن والصياغة الموسيقية للأغاني الأصلية.

فرقة ناي باند

جدير بالذكر أن فرقة "ناي باند"، التي تم تأسيسها قبل عامين، تضم مجموعة متنوعة من شباب الغناء الموهوبين، وتتميز الفرقة بتقديم أنماط متعددة من الغناء العربي، حيث تشمل عروضها أشهر الأغنيات لكبار نجوم الطرب العربي، بدءًا من الطرب الكلاسيكي وصولًا إلى الأنماط الشعبية التي تمس وجدان الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.