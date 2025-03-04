أبرزها الزمالك وإنبي، مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الدوري المصري، تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 17 والأخيرة لمسابقة الدوري المصري بثلاث مواجهات علي رأسهم الزمالك وإنبي، والاتحاد السكندري مع سموحة، وزد مع الاسماعيلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها اليوم الثلاثاء.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

فيما يستضيف فريق زد إف سي، نظيره الإسماعيلى، اليوم الثلاثاء بستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة زد والاسماعيلي

وتقام مباراة زد أمام الإسماعيلي في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

فيما يلتقي فريق الاتحاد السكندري نظيره سموحة في ستاد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وسموحة

ومن المقرر أن تقام مباراة سموحة والاتحاد السكندري في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

ترتيب فرق الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وإنبي

1- بيراميدز 39 نقطة

2- الأهلي 36 نقطة

3- المصري البورسعيدي 30 نقطة

4- الزمالك 29 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- حرس الحدود 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- الجونة 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

15- سموحة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري



وكانت مباريات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري المصري انطلقت أمس الاثنين وشهدت تعادل فاركو مع الجونة 0-0، وفوز البنك الأهلي أمام حرس الحدود 2-1، والمصري علي مودرن سبورت 4-2.

وتختتم الجولة الـ17 والأخيرة للمرحلة الأولي لبطولة الدوري الممتاز غدا بمواجهات الأهلي ضد طلائع الجيش، وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، وباروجت مع غزل المحلة.

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