الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري الممتاز، الأهلي وبيراميدز يبحثان عن مواصلة الانتصارات، بيسيرو يسعى لتحقيق أول فوز له مع الزمالك

الدوري المصري، يصل قطار الدوري المصري الممتاز إلى واحدة من أهم محطاته هذا الموسم، حيث تقام الجولة السابعة عشرة، والأخيرة من المرحلة الأولى، والتي ستكون فاصلة في تحديد مسار الأندية لبقية المشوار.

مع نهاية هذه الجولة، سيتم الكشف عن هوية الفرق التسعة التي ستتأهل إلى مجموعة التتويج، حيث ستتنافس على لقب الدوري، بينما ستدخل الفرق التسعة الأخرى في معركة شرسة ضمن مجموعة تحديد الهابطين إلى دوري المحترفين، في صراع مصيري لتفادي الهبوط.

الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري المصري تحمل في طياتها مواجهات نارية حيث تتشبث بعض الفرق بحظوظها الأخيرة لحجز مقعد بين الكبار ومواصلة حلم التتويج، بينما يحاول آخرون الهروب من دوامة الخطر التي تهدد آمالهم بالبقاء بين الكبار.

كما تسعى الأندية أيضا لتحقيق نتائج إيجابية كون المرحلة الثانية ستكون معتمدة على نقاط المرحلة الأولى.

الأهلي، فيتو

الأهلي يبحث عن مواصلة الانتصارات

يبحث النادي الأهلي وصيف الدوري الممتاز عن مواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز عبر بوابة طلائع الجيش بعد تحقيق فوز قاتل في الجولة الماضية على حساب حرس الحدود بهدف أشرف بن شرقي.

كما يسعى الأهلي الوصيف لمواصلة الفوز أملا في تعثر بيراميدز متصدر المسابقة بفارق 3 نقاط عن المارد الأحمر.

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

بيسيرو يأمل في تحقيق أول فوز مع الزمالك

ويأمل البرتغالي جوزيه بيسيرو في تحقيق أول فوز مع الزمالك بعد 3 تعادلات مع القلعة البيضاء أمام بتروجت، الأهلي وزد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

كما يسعى الزمالك لتحقيق الفوز أمام إنبي أملا في تعثر الأهلي وبيراميدز لمواصلة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

الزمالك، فيتو

بيراميدز يسعى للمحافظة على الصدارة

يبحث نادي بيراميدز عن تحقيق الفوز في مباراته المقبلة بالدوري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا الذي استعاد توازنه بعد تولي علي ماهر مهمة تدريبه بفوز غال على بتروجيت 4-1.

مباراة بيراميدز لن تكون سهلة في مواجهة سيراميكا كليوباترا ولكن الفريق السماوي سيرفع شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة.

6 أندية تحسم مقعدها بمجموعة التتويج ومثلهم بالهبوط

وحسمت 6 أندية تواجدها في مجموعة التتويج على لقب الدوري المصري الموسم الجاري، وهم بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة بعد انتهاء الجولة الـ 16 وقبل الأخيرة للدوري.

كما ضمنت 6 أندية، المشاركة في مجموعة الهبوط، وهم غزل المحلة وسموحة والجونة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة بمواجهات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري.

وتتنافس 6 أندية على حجز ثلاث مقاعد في مجموعة التتويج مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري وهم حرس الحدود “22 نقطة ”و فاركو “22 نقطة” وطلائع الجيش “21 نقطة” وزد إف سي “20 نقطة” وبتروجيت “19 نقطة” والاتحاد السكندري “18 نقطة”

ويقام الدور الثاني لبطولة الدوري المصري بنظام المجموعتين، وتضم كل مجموعة 9 أندية، الأولى لتحديد هوية البطل والفرق المتأهلة للمشاركات القارية، والثانية لتحديد هوية الفريقين اللذين سيهبطان لدوري القسم الثاني.

وتشارك الأندية في الدور الثاني للدوري المصري، بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول.

الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري المصري

وتنطلق منافسات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي لبطولة الدوري المصري الممتاز، غدا الإثنين، بلقاءات المصري ضد مودرن، والبنك الأهلي أمام حرس الحدود، وفاركو مع الجونة.

وتقام الثلاثاء المقبل، مواجهات بين الاتحاد وسموحة، وإنبي ضد الزمالك، وزد أمام الإسماعيلي، ثم يسدل الستار على الجولة، الأربعاء المقبل، بمواجهات الأهلي ضد طلائع الجيش، وبتروجت مع غزل المحلة، كما سيلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري

الاثنين 3 مارس

المصري ضد مودرن سبورت - 9 مساءً

البنك الأهلي ضد حرس الحدود - 9 مساءً

فاركو ضد الجونة - 9 مساءً

الثلاثاء 4 مارس

الاتحاد السكندري ضد سموحة - 9 مساءً

إنبي ضد الزمالك - 9 مساءً

زد ضد الإسماعيلي - 9 مساءً

الأربعاء 5 مارس

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساءً

بتروجت ضد غزل المحلة - 9 مساءً

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9 مساءً

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 17

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 17

1- بيراميدز: 39 نقطة

2- الأهلي: 36 نقطة

3- الزمالك: 29 نقطة

4- المصري: 27 نقطة

5- البنك الأهلي: 26 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا: 24 نقطة

7- حرس الحدود: 22 نقطة

8- فاركو: 22 نقطة

9- طلائع الجيش: 21 نقطة

10- زد: 20 نقطة

11- بتروجيت: 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري: 18 نقطة

13- غزل المحلة: 17 نقطة

14- سموحة: 17 نقطة

15- الجونة: 16 نقطة

16- الإسماعيلي: 13 نقطة

17- إنبي: 12 نقطة

18- مودرن سبورت: 9 نقاط

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