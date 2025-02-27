الخميس 27 فبراير 2025
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رياضة

بيسيرو يعلن تشكيل الزمالك أمام زد في الدوري الممتاز

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة زد، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك ضد زد 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط:  محمود بنتايج - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي  – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وناصر ماهر وأحمد الجفالي  وسيف الجزيري.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره زد اليوم الخميس في ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. 

بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك
بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز اليوم الخميس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك وزد عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

ويبحث الزمالك عن العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الممتاز عبر بوابة زد، وذلك عقب التعادل في آخر جولتين أمام بتروجت والأهلي بنفس النتيجة 1-1.

وكان نادي الزمالك قد تعادل في مباراته الماضية أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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