أبرزها الزمالك وإنبي، حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز وجاءت على النحو التالي:

حكام مباراة زد والإسماعيلي، فيتو

مباراة زد ضد الإسماعيلي

مباراة زد أمام الاسماعيلي يديرها أحمد الغندور حكمًا للساحة ويعاونه كل من أحمد نوفل مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثاني ومحمود الدسوقي حكمًا رابعًا ومحمد الحنفي حكمًا لتقنية الفيديو وهيثم الشريف حكم مساعد لتقنية الفيديو.

حكام مباراة الاتحاد وسموحة، فيتو

مباراة الاتحاد ضد سموحة

مباراة الاتحاد السكندري أمام سموحة يديرها أحمد حمدي حكمًا للساحة ويعاونه كل من سمير جمال مساعد أول وكريم السعيد مساعدًا ثانيًا ومحمود منصور حكمًا رابعًا وعمرو الشناوي حكمًا لتقنية الفيديو وهشام الدسوقي حكم مساعد لتقنية الفيديو.

حكام مباراة إنبي والإسماعيلي، فيتو

مباراة إنبي ضد الزمالك

مباراة إنبي أمام الزمالك يديرها محمود البنا حكمًا للساحة ويعاونه كل من نور الدين سعيد مساعدًا أولًا ومصطفى حسين مساعدًا ثانيًا وهشام القاضي حكمًا رابعًا ومحمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو وعاطف حسين حكم مساعد لتقنية الفيديو.

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