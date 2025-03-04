طريقة عمل الكنافة بالمهلبية، تحلية رمضانية مميزة

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية، على الرغم من أنها من الحلويات الشرقية التي ترتبط بشهر رمضان، إلا أن هناك من يعشقون الكنافة، ويفضلون تناولها طوال العام، خاصة طريقة عمل الكنافة بالمهلبية.



وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، طريقة عمل كنافة بالمهلبية، بخطوات بسيطة وطريقة احترافية، زي المحلات، وبأقل التكاليف.



مقادير عمل كنافة بالمهلبية

1/2 كيلو كنافة.

2كوب سمن بلدي.

كوب زيت.

كوب شربات ثقيل بارد.

للتزيين

كريمة مخفوقة

فستق مجروش

مكونات عمل المهلبية

3 أكواب حليب.

5 ملاعق كبيرة نشا

1/2 كوب كريمة مخفوقة

3 ملاعق كبيرة سكر

ڤانيلا

طريقة الكنافة بالمهلبية

طريقة عمل مهلبية الكنافة

يخلط الحليب والنشا والسكر والڤانيلا، ونرفعهم على النار، ونستمر بالتقليب حتى يصبح الخليط سميكًا.

نتركها تبرد تمامًا، ثم نضيف الكريمة المخفوقة ونخلط.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

نقسم كمية الكنافة على صينيتين نفس المقاس ونضغطهم جيدًا، والأفضل نضع عليهم صينية أخرى أصغر منها ونضع ثقل عليها لتصبح مستوية ومضغوطة.

نقوم بتسخين السمن والزيت، ويصب علي الكنافة، ثم تدخل الفرن على درجة 200 لمدة 25:20 دقيقة.

نخرج الكنافة بعد أن يصبح لونها ذهبيًا ونصفيها من الزيت والسمن الزائد بحرص.

نضع القرص الأول بطبق التقديم، ونصب عليه الشربات ثم نضع الكريمة بواسطة كيس الحلواني، ثم القرص الآخر ونصب عليه قليل من الشربات وتزين بالكريمة المخفوقة والفستق المجروش، وتقدم.

طريقة عمل شربات الكنافة

شربات الكنافة

وتشكو الكثير من ستات البيوت من عدم قدرتها على عمل شربات الكنافة بطريقة صحيحة، فأحيانًا يكون خفيف، وأحيانًا أخرى يكون ثقيلًا أكثر من اللازم، وأحيانًا أخرى يتجمد ما به من سكر، خاصة بالنسبة لستات البيوت في بداية حياتهن الزوجية.



لكننا في السطور التالية، نستعرض خطوات عمل شربات الكنافة.

المكونات:

2 كوب ماء

2 كوب سكر

ملعقة عسل جلوكوز (اختياري)

عصير نصف ليمونة.

الطريقة:

يضاف السكر للماء على البارد، ويقلب حتى تمام ذوبان السكر.

يرفع على النار، لمدة 10 دقائق، وبعد مرور العشر دقائق يضاف الليمون وعسل الجلوكوز.

ثم يترك على النار لمدة 5 دقائق، ثم يترك ليبرد، فيكون جاهزا للإضافة للكنافة، فور خروجها من الفرن.

ملحوظات هامة:

بعد إذابة السكر في الماء على البارد، تمرر فرشاة مغموسة في الماء على حواف الوعاء، للتخلص من أي حبيبات سكر، للتأكد من عدم وجود أي سكر، حتى لا يفسد الشربات.

لا يقلب الشربات خلال وجوده على النار، حتى لا تتطاير حبيبات السكر، فيفسد الشربات.

طريقة عمل الكنافة بالياميش والمكسرات

كنافة بالمكسرات

وتقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي وصفة مميزة وغير تقليدية، لعمل الكنافة بالياميش والمكسرات، والتي تعد صنفًا مميزًا في العزومات.



المقادير:

300 جرام كنافة مفروكة ناعم

50 جرام زبدة

علبة قشدة

باكيت كريم شانتيه

فنجان صغير لبن

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

ياميش رمضان (مشمشية -قراصيا -تين) مقطع مكعبات صغيرة

شربات (شيرة -قطر)

الطريقة:

-لعمل الكنافة ناعمة جدًّا بدون مجهود؛ اشتريها، وضعيها فى الفريزر لعدة ساعات، وعند التجمد سيمكنك تنعيمها بسهولة.

-أضيفي عليها الزبدة بعد إذابتها على النار، وافركيهم براحة اليد جديا، حتى تمام التجانس، ثم ضعيها في فرن تم تسخينه مسبقا، على حرارة 180 لمدة 10 دقائق، أو حتى يصبح لونها ذهبى، وتترك لتبرد.

-اخفقي الكريم شانتيه مع اللبن والسكر، حتى تحصلى على قوام متماسك وضيفى نصف علبة القشدة، وقلبي بالملعقة على خفيف حتى لا يهبط.

قطعى الياميش قطع صغيرة حتى يسهل مضغها

لعمل الشربات:

كوب سكر، أو كوب عسل مع نصف كوب ماء، وقطرتين ليمون، ويكثف على النار.

نبدأ بوضع طبقة من الكنافة، في الكاسات، ثم طبقة شربات، ثم طبقة من الكريمة ثم الياميش، وهكذا حتى قمة الكأس، وننهى بطبقة من الكريمة.

يزين بقطع من الياميش وتقدم باردة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.