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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة رجل أعمال ونجله وآخرين بتهمة إكراه بلوجر على توقيع عقود

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تنظر محكمة أكتوبر، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة رجل أعمال ونجله وآخرين بتهمة إكراه بلوجر بالتوقيع على عقود.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق، إحالة رجل الأعمال “ك. ح”، ونجله وآخرين، بتهمة إكراه البلوجر “عبير. أ”، على التوقيع على عقود إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة، أنه عقب مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات؛ تتهم جهات التحقيق “ك. م”، و"محمود. ك"، و"محمد. ك"، و"تامر. ح"، و"محمد. س"، و"عاطف. ص"، أنهم في يوم 2024/4/23، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، أكرهوا بالقوة والتهديد المجني عليها “عبير.ع”، زوجة نجل المتهم الأول، بالإمضاء على عقود.

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محكمة اكتوبر محاكمة رجل أعمال ونجله بلوجر التوقيع على عقود قسم أول أكتوب
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