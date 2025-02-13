الخميس 13 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

خروج مسلسل نون النسوة من سباق دراما رمضان 2025، ومي كساب تكشف السبب

مي كساب، فيتو
مي كساب، فيتو

أعلنت الفنانة مي كساب خروج مسلسلها الجديد نون النسوة من سباق دراما رمضان 2025.

وقالت إن ضيق الوقت أمامها على الانتهاء من التصوير سبب خروج مسلسلها الجديد نون النسوة من سباق دراما رمضان 2025، مشيرة إلى أنها تكتفي فقط بالظهور كضيف شرف خلال مسلسل المداح الجزء الخامس.

 

مسلسل مي كساب في رمضان 2025 

مسلسل نون النسوة يتضمن 15 حلقة وهو من إخراج إبراهيم فخر ومن تأليف محمد الحناوي.

 

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

 

وشارك أيضا في الجزء الرابع من «المداح» كل من فتحي عبد الوهاب ومحمد دياب، المنضمين حديثًا لأبطال العمل، إضافة إلى أبطال الأجزاء الماضية الذين لم تنته أدوارهم في أحداث العمل، مثل هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسى.

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تفاصيل مسلسل مي كساب في رمضان 2025

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