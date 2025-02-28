خريطة مسلسلات وبرامج قناة on في رمضان 2025

كشفت قناة on عن خريطة مواعيد برامج ومسلسلات شهر رمضان المبارك 2025، حيث تضم مجموعة متنوعة من الأعمال والبرامج التي يترقبها الجمهور والمشاهدون.

خريطة مواعيد برامج ومسلسلات رمضان 2025

وتعرض القناة عبر شاشاتها مسلسلات: “كامل العدد ++"، “النص”، “ولاد الشمس”، “فهد البطل”، “قلبي ومفتاحه”، وغيرها.

كما تقدم للمشاهدين برامج “الإمام الطيب”، “أحلى أكله”، “نفوس”.

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