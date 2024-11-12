الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في نقل رحم لفتاة تعاني من أورام (صور)

فريق طبي جامعة أسيوط،
فريق طبي جامعة أسيوط، فيتو

نجح فريق طبي بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط في إجراء عملية جراحية دقيقة لنقل الرحم والمبيضين لفتاة تبلغ من العمر 24 عاما، تعاني من ورم في المستقيم وذلك برئاسة الدكتور علاء إسماعيل أستاذ أمراض النساء والتوليد ورئيس وحدة جراحة الأورام النسائية والحفاظ على الخصوبة بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط. 

 

نجاحات مستشفيات جامعة أسيوط في مجال إجراء العمليات النادرة

 

يأتي ذلك استمرارا للنجاحات الطبية التي تحققها مستشفيات جامعة أسيوط في مجال إجراء العمليات النادرة والدقيقة،  تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد نصر رئيس قسم أمراض النساء والتوليد ومدير مستشفى صحة المرأة، 

 

الفريق الطبي بمستشفى صحة المرأة الجامعي بأسيوط 

 

ضم الفريق الطبي كل من الدكتور هشام أبو طالب أستاذ أمراض النساء والتوليد وجراحات الأورام النسائية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط ونائب مدير المستشفى لشئون الجودة، والدكتور مصطفى أبو العلا استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط، والدكتور علي حسين علي استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط، بالتعاون مع الأستاذ الدكتور باسل رفقي أستاذ جراحات الأورام النسائية بجامعة المنصورة وعضو الجمعية الأوروبية لأورام النساء. 

 

وأكد الدكتور أحمد نصر  أن مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط يحرص على استضافة الخبراء في مجال أمراض النساء والتوليد وجراحات أورام النساء للتعاون وتبادل الخبرات حول أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال، مضيفا أن الدكتور باسل رفقي أحد أبرز المتخصصين في جراحات أورام النساء، وشارك في العديد من الفعاليات والورش العلمية التي نظمها المستشفى، مشيرا إلى أن وحدة جراحات أورام النساء بالمستشفى منذ إنشائها نحجت في إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة.

 

مستشفى صحة المرأة استقبلت مريضة تبلغ من العمر 24 عاما تعاني من ورم 

وأوضح الدكتور علاء إسماعيل أن مستشفى صحة المرأة استقبلت مريضة تبلغ من العمر 24 عاما ولم يسبق لها الزواج، وتعاني من وجود أورام بالمستقيم، وتتلقى نتيجة ذلك علاج اشعاعي، وهذا بدوره يؤثر بنسبة ٩٠% على الرحم والمبيضين، وبالتالي يؤثر على قدرتها على الإنجاب في المستقبل، لذا تم اتخاذ القرار بإجراء عملية لتغيير مكان الرحم والمبيضين عن طريق رفعهم لمكان مرتفع، ثم يتم ارجاعه عقب انتهاء المريضة من العلاج الاشعاعي، وذلك للحفاظ على قدرتها على الإنجاب، مضيفا أنه بالتعاون مع وحدة الإخصاب المساعد والحقن المجهري بالمستشفى تم  أخذ بويضات من المريضة وتجميدها والحفاظ عليها بالوحدة، ليتم بعد ذلك إجراء العملية لرفع الرحم والمبيضين وتثبيتهم.

وأشار الدكتور باسل رفقي إلى أن هذه العملية تأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين وحدة الأورام بجامعة المنصورة ووحدة أورام النساء والتوليد بمستشفيات جامعة أسيوط والممتد على مدار سنوات، مضيفا أن هذه العملية تعد بمثابة أمل جديد لجميع السيدات، الذين يعانون من الأورام، وكان يتسبب العلاج الاشعاعي في التأثير على قدرتها الإنجابية، موضحا أن هذه التقنية حديثة وتم استخدامها لأول مرة عام ٢٠١٨ بالبرازيل ثم بدأت تنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى تمكنا من إجراء أول حالة في مايو الماضي بوحدة الأورام بجامعة المنصورة، والآن نجري الحالة الثانية بوحدة أورام النساء بمستشفيات جامعة أسيوط.

 

وذكر هشام أبو طالب أنه تم وضع خطة علاجية كاملة للمريضة منذ تشخيصها بورم المستقيم، وتم وضع بروتوكول علاجي لها بدء من حفظ البويضات بوحدة الإخصاب المساعد  بالمستشفى، للمحافظة على الخصوبة حتى إجراء العملية، وعقب العملية يتم وضع خطة علاجية أخرى للمحافظة على كفاءة المبيضين، وعقب شفاء المريضة الكامل من الورم، سيتم إجراء عملية أخرى لإرجاع الرحم والمبيضين مكانهما، مضيفا إلى أن العملية تم إجرائها بالمجان بدعم من إدارة المستشفيات الجامعية الممثلة في الدكتور أحمد المنشاوي 
و علاء عطية، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأن جميع مرضى الأورام والعمليات الخاصة بالخصوبة يتم إعفائها من جميع الرسوم.

فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط ينقذ حياة فتاة من جلطة حادة

فريق القلب بجامعة أسيوط يعيد الحياة إلى مريض بعد عملية عزل بالأوردة الرئوية الأربعة (صور)

 

وتوجه الفريق الطبي بالشكر للدكتور عادل جبر رئيس قسم علاج الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام، والدكتورة رحاب فاروق رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة أسيوط، وذ الدكتور سمير شحاته أستاذ علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة أسيوط، والدكتورة هبة بكري مدرس علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة أسيوط، لمتابعتهم للحالة قبل تحويلها لمستشفى صحة المرأة.

جدير بالذكر، أن الفريق الطبي بمستشفى صحة المرأة عاونه فريق متميز من أطباء التخدير وعلى رأسهم  الأستاذ الدكتور زين زارع، والدكتور مصطفى حسانين  مدرس مساعد، والطبيب  انطونيوس عازر، والطبيب أبانوب فتحي، والطبيب ارميا مجدي، والطبيب فريد فتحي، والطبيبة إسراء عصام‏ أطباء المقيمين بقسم التخدير.

وقد توجه الفريق الطبي بالشكر لهيئة التمريض المعاونة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الحقن المجهري الدكتور عادل جبر الفريق الطبي أمراض النساء امراض النساء والتوليد بروتوكول علاج جامعة أسيوط جامعة المنصورة صحة المرأة عميد كلية الطب مستشفيات جامعة أسيوط مستشفي صحة المرأة

مواد متعلقة

وصول ميكروسكوب جراحي بتكنولوجيا عالمية لمستشفى الرمد بأسيوط (صور)

أوقاف أسيوط تعقد ندوةعن الإدمان ومخاطره بمشاركة 500 إمام مسجد

محافظة أسيوط تبدأ حملة صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات كهرباء جديدة بالقرى

انطلاق حملة للتسوية ووضع بلدورات وانترلوك لشارع داير ساحل سليم أسيوط

محافظ أسيوط يكرم الطلاب المتفوقين ويمنحهم مكافآت مالية (صور)

محافظة أسيوط تضع آلية لتخزين نواتج ورشة إصلاح السيارات

وفقًا للجدول الزمني المُعتمد من التعليم العالي، لجنة عليا لانطلاق انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

محافظ أسيوط يحيل 7 أطباء بمستشفى القوصية للتحقيق لتركهم النوبتجية

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد بفائدة مخفضة

بعد إحالته للمحاكمة العاجلة، تفاصيل صفع عمرو دياب لمعجب وهل كانت هناك حملة ممنهجة ضد الهضبة؟

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

تبدأ من 60 جنيهًا، تعرف على أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

بلدياتك من نجريج، موقف كوميدي لـ محمد صلاح مع مشجع مصري لليفربول (فيديو)

منوعات

المزيد

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والرزق

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (1 – 3)

ما هي أسماء الله الحسنى ومعانيها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads