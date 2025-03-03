الإثنين 03 مارس 2025
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خارج الحدود

غارات إسرائيلية على ميناء طرطوس غربي سوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أفادت «هيئة البث العبرية»، مساء اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال شنت غارات جوية على ميناء طرطوس شمال غربي سوريا.

 

إفراغ جنوب سوريا من قوات النظام الجديد

والأسبوع الماضي، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستبقى في جنوب ‎سوريا في المستقبل المنظور.

وأضاف نتنياهو: "وجهنا ضربات قوية لإيران وهدفنا الرئيس هو ألا تتمكن من حيازة سلاح نووي".

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حفل دورة ضباط لجيش الاحتلال، بإفراغ جنوب سوريا من قوات النظام الجديد، مشددا على أنه لن يتسامح مع تهديد الطائفة الدرزية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، شدد نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام التي يتزعمها أحمد الشرع أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى منطقة جنوب دمشق.

وأشار نتنياهو إلى أن هناك واقعا جديدا في الجنوب السوري وأنهم لن يسمحوا لقوات معادية بالتمركز والتواجد في المنطقة الأمنية جنوب سوريا من هنا وحتى دمشق وسيعملون ضد أي تهديد، وذلك وفق تعبيره.

 

نتنياهو يتحدث عن لبنان وسوريا وإيران

واختتم رئيس وزراء الاحتلال: "قواتنا ستبقى في مواقع لبنانية مشرفة على عدد من مناطقنا.. ولن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب ‎سوريا ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

 

قوات الاحتلال ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة مع ‎سوريا

من جهته، قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة مع ‎سوريا إلى أجل غير مسمى.

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