رئيس وزراء الاحتلال: سنبقى بجنوب ‎سوريا في المستقبل المنظور

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستبقى في جنوب ‎سوريا في المستقبل المنظور.

وأضاف نتنياهو: "وجهنا ضربات قوية لإيران وهدفنا الرئيس هو ألا تتمكن من حيازة سلاح نووي".

إفراغ جنوب سوريا من قوات النظام الجديد

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حفل دورة ضباط لجيش الاحتلال، يوم الأحد، بإفراغ جنوب سوريا من قوات النظام الجديد، مشددا على أنه لن يتسامح مع تهديد الطائفة الدرزية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، شدد نتنياهو على أن إسرائيل "لن تسمح لقوات "تنظيم هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها أحمد الشرع أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى منطقة جنوب دمشق.

وأشار نتنياهو إلى أن هناك واقعا جديدا في الجنوب السوري وأنهم لن يسمحوا لقوات معادية بالتمركز والتواجد في المنطقة الأمنية جنوب سوريا من هنا وحتى دمشق وسيعملون ضد أي تهديد، وذلك وفق تعبيره.

نتنياهو يتحدث عن لبنان وسوريا وإيران

وأختتم رئيس وزراء الاحتلال: "قواتنا ستبقى في مواقع لبنانية مشرفة على عدد من مناطقنا.. ولن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب ‎سوريا ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

قوات الاحتلال ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة مع ‎سوريا

من جهته، قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، مساء يوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة مع ‎سوريا إلى أجل غير مسمى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.