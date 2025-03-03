السيطرة على حريق في شقة سكنية بالقليوبية

شهدت قرية برقطا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، حريق شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار، ما أسفر عن التهام النيران لبعض محتوياتها، وذلك دون حدوث إصابات، وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

حريق بشقة سكنية بالقليوبية

وكان اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار بقرية برقطا التابعة لمركز كفر شكر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

كما انتقلت سيارة إسعاف لسرعة التعامل مع أية حالة من حالات الاختناق، كما تمت أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية بالشقة، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.