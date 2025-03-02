3 مشروعات من القليوبية تمثل مصر في معرض العلوم والهندسة الدولي بأمريكا

أعلن مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه لأول مرة تفوز المحافظة بـ 3 مقاعد من 9 مقاعد مخصصة لمحافظات القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب مصر لتمثيل الجمهورية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة بأمريكا، مشيرا أن مصر لها 15 مقعدا في المعرض الدولي 9 منهم لمحافظات القاهرة الكبرى والصعيد و6 لمكتبة الإسكندرية ومحافظات شمال مصر.

القليوبية تشارك في المعرض الدولي للعلوم والهندسة بأمريكا

أضاف وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في تصريحات صحفية خلال لقاءه الصحفيين ومديري مكاتب المؤسسات الإعلامية اليوم بمكتبه بديوان المديرية ببنها أنه لأول مرة تشارك مدرسة واحدة بـ3 مشروعات سنويا ولمدة ثلاث سنوات متتالية وهي مدرسة stem العبور وهذا يعتبر إنجاز وتفوق جمهوري وعالمي غير مسبوق.

وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، تحقيق 9 جوائز كبرى في معرض العلوم والهندسة



وجه وكيل وزارة التعليم بالقليوبية التهنئة الي الطلاب الفائزين في معرض العلوم والهندسة الجمهوري للعام الدراسى 2025، مشيرا أن طلاب القليوبية تمكنوا من تحقيق 9 جوائز كبرى على مستوى المعرض الجمهوري الذى أقيم بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر مؤخرا تحت إشراف هشام أبو النور مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية وأيمن يحيى محمود منسق المسابقة بالقليوبية

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تكريم الطلاب والمشرفين مشيرا أن طلاب القليوبية حصلوا على الجوائز التالية:

التأهل لتمثيل مصر فى المعرض الدولى بأمريكا خلال شهر مايو 2025 كلا من الطلاب:

-محمد حاتم محمد

- بدر محمد عنتر

- ياسين محمد خلف

- شارل مايكل عفت

- عبد الله عاطف محمود

- عمر أحمد محمود وجميعهم من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالعبور

أضاف أن باقي الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية من أبناء القليوبية هم

- علي محمد محمد حسن

- طه محمد محمد علي من مدرسة ماونتن فيو للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور

- مريم خالد عبده أحمد من مدرسة حسن ابو بكر الثانوية الرسمية المتميزة بالقناطر الخيرية

أما المركز الثانى على مستوى الجمهورية فحصل عليه كل من:

- زياد محمد عبدالحي

- محمد وليد محمد

- جودي أشرف فاروق من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالعبور

- سيف الدين محمد فودة مدرسة بنها الثانوية بنين

أما المركز الثالث على مستوى الجمهورية فحصل عليه كل من:

- احمد محروس عبدالفتاح

- زياد وليد عبدالرحيم

- جومانا علي فرج

- ماري بطرس غالي من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالعبور

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