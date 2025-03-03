جامعة القناة تنظم ندوة حول البصمة الكربونية ورؤية لتقليل الانبعاثات (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، ندوة توعوية بعنوان "البصمة الكربونية ورؤية لتقليل الانبعاثات" لطلاب مدرسة هيئة قناة السويس، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

أهمية التوعية بالبيئة

وأشادت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأهمية التوعية بمفهوم البصمة الكربونية وتأثيرها على المناخ.

جانب من المحاضرة، فيتو

جانب من المحاضرة، فيتو

مشيرةً إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا البيئية وتسعى لتقديم برامج تثقيفية تعزز الوعي بأهمية تقليل الانبعاثات الكربونية، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان والبيئة.

المشرفون على الندوة

جاءت الندوة تحت إشراف الدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم، وبإشراف تنفيذي من الدكتور رأفت عفيفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمتها الدكتورة إلهام الخواص، المدرس بكلية العلوم، التي تناولت خلال حديثها تعريف البصمة الكربونية وأهميتها، وطرق قياسها، إضافةً إلى الآليات الممكنة لتقليل أضرارها، مشددةً على ضرورة اتباع ممارسات مستدامة في الحياة اليومية للحد من التأثيرات البيئية السلبية.

جانب من المحاضرة، فيتو

جانب من المحاضرة، فيتو

جانب من المحاضرة، فيتو

تفاعل الطلاب مع الندوة

شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الذين طرحوا تساؤلات حول سبل تقليل الانبعاثات الكربونية في حياتهم اليومية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها المجتمعي في نشر الوعي البيئي، وتشجيع الشباب على تبني حلول مبتكرة تسهم في الحفاظ على البيئة.

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