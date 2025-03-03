توزيع 1.5 طن من لحوم صك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية (صور)

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، يرافقه الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة وصول سيارة تحمل طن ونصف من اللحوم؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

محافظ الإسماعيلية يؤكد على وصول الدعم لمستحقيه

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة وصول كل الدعم لمستحقيه وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والتي تتكفل بحصر الأسر الأولى بالرعاية، ما يساهم في توفر الحماية المجتمعية لهم.

جانب من وصول اللحوم،فيتو

تكاتف أجهزة الدولة لخدمة المواطنين

يأتي ذلك في إطار حرص أجهزة الدولة على وصول الدعم بكافة صوره إلى مستحقيه، وكذلك في ضوء مشروع صكوك الإطعام التي تتبناه وزارة الأوقاف والذي يوفر كميات كبيرة من اللحوم والتي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين ومستحقي تكافل وكرامة علي مستوي الجمهورية.

جانب من وصول اللحوم،فيتو

توزيع اللحوم على المستحقين

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أنه سيتم توزيع اللحوم على مؤسسة حياة كريمة كدفعة أولى طن من اللحوم وكذلك نصف طن كدفعة ثانية لفرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية ليصل إجمالي ما تم تسليمه طن لحوم للمجلس، يتم توزيعها طبقًا للكشوف المعتمدة والمجهزة من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة.

جانب من وصول اللحوم،فيتو

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية أنه سيصل كمية أخرى خلال الأسبوع القادم تبلغ ٢ طن لحوم سيتم تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وسيتم توزيعها طبقًا للحالات المدرجة بكشوف الأولى بالرعاية وحسب المعايير المحددة، ليصبح ما تم تسليمه للتضامن الاجتماعي منذ يوليو الماضي وحتى الآن ٩ طن من اللحوم والتي تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بكافة الإدارات الاجتماعية بالمحافظة.



وعلى صعيد آخر أشار وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أنه تم توزيع ٣٧٠٠ كرتونة رمضانية على العاملين والمؤذنين بالمساجد على مستوى المحافظة؛ مشاركةً في إدخال السرور على قلوبهم في هذا الشهر الفضيل.

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