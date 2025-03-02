رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يناقش استعدادات احتفالية ذكرى تأسيس الجامع الأزهر (صور)

عقد الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأحد، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المشرفة على تنظيم الاحتفال السنوي للجامع الأزهر بمناسبة مرور (1085) عامًا على تأسيسه، والذي يوافق السابع من رمضان من كل عام.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وشهد الاجتماع كل من الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي للمنطقة، والشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية، وممثلين من الوعظ والإعلام الديني بالمنطقة، وأعضاء لجنة التنظيم للاحتفالية للإدارة المركزية ومنطقة الوعظ.

جانب من الاجتماع، فيتو

مناقشة برنامج الاحتفال

وخلال اللقاء، ناقش رئيس المنطقة برنامج الاحتفال وإعداد الكلمات واللافتات، وشدد على ضرورة الالتزام بالبرنامج المرسل للاحتفالية، وإرسال الدعوات.

جانب من الاجتماع، فيتو

تشديدات على انعقاد اللجنة بصفة يومية

كما شدد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية على انعقاد اللجنة المنظمة بصفة مستمرة يوميًا لمتابعة ما يستجد من تعليمات ومتابعة فضيلته اليومية مع اللجنة المنظمة للوقوف على آخر التجهيزات بصفة يومية.

جانب من الاجتماع، فيتو

وشدد على ضرورة التزام الجميع لخروج الاحتفالية بشكل رائع يليق بمكانة الأزهر الشريف.



جانب من الاجتماع، فيتو

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