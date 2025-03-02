الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

جامعة القناة تنظم ندوة لطلاب مدارس الإسماعيلية حول صحة الفم والأسنان (صور)

جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو

نظّمت جامعة قناة السويس ندوة توعوية حول الاهتمام بصحة الفم والأسنان لطلاب مدرسة الحجاز الابتدائية في محافظة الإسماعيلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة. 
 

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الهدف من إقامة الندوات التوعوية 

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن هذه الحملات التوعوية التي تقدمها كليات الجامعة تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين النشء، وتعريفهم بالعادات الصحية السليمة، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى بناء جسور تواصل مستمرة مع المجتمع من خلال برامجها التثقيفية المتنوعة. 

جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو

المسهدفون من الندوة 

ومن جانبها قالت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الندوة استهدفت 400 طالب من المدرسة، منهم 320 طالبًا من مرحلة الحجاز الابتدائية، وذلك في إطار جهود الجامعة لنشر الوعي الصحي بين الأطفال، وتعزيز معرفتهم بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان للحفاظ على صحتهم العامة. 

جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو

المشرفون على إقامة الندوة 

وجاءت الندوة تحت إشراف الدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة وفاء الحصري، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث حرصت الجامعة على تقديم المعلومات الطبية الدقيقة بأسلوب مبسط يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة. 

جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو

وقدّمت الندوة الدكتورة رشا السيد عبد الوهاب، المدرس بكلية طب جراحة الفم والأسنان، التي تناولت أهمية العناية بصحة الفم، وعرضت فيديو توعويًا لمنظمة الصحة العالمية حول صحة الفم، كما قدمت شرحًا تفصيليًا حول الطريقة الصحيحة لغسل الأسنان وأهمية العناية بها، بالإضافة إلى التوعية بالعادات الصحية للحفاظ على نظافة الفم والأسنان. 

وتم تنظيم الندوة تحت إشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بمديرية التربية والتعليم، وبإشراف الدكتورة دعاء العجرودي، مدير الإدارة.  

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