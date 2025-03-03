إعلام ألماني: 3 قتلى في حادث دهس بمدينة مانهايم

أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء اليوم الإثنين، بمقتل 3 أشخاص في حادث دهس بمدينة مانهايم.

وانتشرت الشرطة الألمانية في موقع حادث دهس مانهايم.

إصابة 15 شخصا في حادث دهس بميونخ

والشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام ألمانية، بإصابة ١٥ شخصا في حادث دهس في مدينة ميونخ.

حادث الدهس الدموي في ماجديبورج

وفي وقت سابق من ديسمبر الماضي، أسفر هجوم وقع على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجديدبورج بألمانيا عن مقتل 5 أشخاص من بينهم طفل، بالإضافة إلى نحو 80 إصابة.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، آنذاك، إن حادث الدهس بسوق عيد الميلاد سيظل "محفورا في ذاكرتنا" لوقت طويل.

ألمانيا تعلن هوية منفذ حادث الدهس في ماجديبورج

وأعلنت السلطات الألمانية، أن الموقوف في حادث دهس بمدينة ماجديبورج سعودي الجنسية.

واستبعد مسئول ألماني وجود تهديدات بعد الحادث، قائلًا: «لا أرى تهديدًا قائمًا»، مضيفًا أن اثنين قتلا في هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج.

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