الخميس 13 فبراير 2025
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خارج الحدود

وسائل إعلام ألمانية: إصابة 15 شخصا في حادث دهس بميونخ

الشرطة الألمانية،
الشرطة الألمانية، فيتو

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، بإصابة ١٥ شخصا في حادث دهس في مدينة ميونخ.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل الحادث.

حادث الدهس الدموي في ماجديبورج

وفي وقت سابق من ديسمبر الماضي، أسفر هجوم وقع على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجديدبورج بألمانيا عن مقتل 5 أشخاص من بينهم طفل، بالإضافة إلى نحو 80 إصابة.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، آنذاك، إن حادث الدهس بسوق عيد الميلاد سيظل "محفورا في ذاكرتنا" لوقت طويل.

ألمانيا تعلن هوية منفذ حادث الدهس الدموي في ماجديبورج

وأعلنت السلطات الألمانية، أن الموقوف في حادث دهس بمدينة ماجديبورج سعودي الجنسية.

واستبعد مسئول ألماني وجود تهديدات بعد الحادث، قائلًا: «لا أرى تهديدًا قائمًا»، مضيفًا أن اثنين قتلا في هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج.

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