سيارة تدهس حشدا من المارة في مدينة مانهايم الألمانية

ذكرت صحيفة "مانهايمر مورجن" الألمانية نقلا عن شهود عيان أن سيارة صدمت حشدا من المارة في مدينة مانهايم غربي ألمانيا، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

حادث دهس في ألمانيا

Potential Islamic terrorist attack in Mannheim, Germany.



Car plows into a crowd of people at high speed. Multiple casualties.



Can Europe go a week without any terror attack or is this the new norm now?



pic.twitter.com/vqwBzjoqpu — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) March 3, 2025

وقالت الشرطة المحلية إن "عملية أمنية جارية في وسط المدينة، في المنطقة المحيطة بـ Wasserturm/Plankenkopf، والشرطة الالمانية وخدمات الإنقاذ في طريقها"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

بدورها، ذكرت صحيفة Bild أنه تم اعتقال سائق السيارة التي دهست الحشد.

وأعلنت السلطات المحلية في المانيا عن تنفيذ عملية أمنية، مطالبة السكان بتجنب زيارة وسط المدينة.

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