الإثنين 03 مارس 2025
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خارج الحدود

سيارة تدهس حشدا من المارة في مدينة مانهايم الألمانية

الشرطة الالمانية
الشرطة الالمانية

 ذكرت صحيفة "مانهايمر مورجن" الألمانية نقلا عن شهود عيان أن سيارة صدمت حشدا من المارة في مدينة مانهايم غربي ألمانيا، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

 

حادث دهس في ألمانيا

وقالت الشرطة المحلية إن "عملية أمنية جارية في وسط المدينة، في المنطقة المحيطة بـ Wasserturm/Plankenkopf، والشرطة  الالمانية وخدمات الإنقاذ في طريقها"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

بدورها، ذكرت صحيفة Bild أنه تم اعتقال سائق السيارة التي دهست الحشد.

وأعلنت السلطات المحلية في المانيا  عن تنفيذ عملية أمنية، مطالبة السكان بتجنب زيارة وسط المدينة.

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ألمانيا حادث دهس في المانيا حادث دهس

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