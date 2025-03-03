الإثنين 03 مارس 2025
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ثقافة وفنون

عرض خامس حلقات «المداح 5» في هذا الموعد

المداح، فيتو
المداح، فيتو

تستقبل منصات البث الرقمي للمسلسلات الرمضانية، اليوم الإثنين، عرض خامس حلقات الموسم الخامس من مسلسل النجم حمادة هلال الرمضاني «المداح».

المداح 5 الحلقة 5

وتبث الحلقة الخامسة من المداح 5 اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء عبر منصة “شاهد”، فيما تذاع عبر شبكة قنوات ام بي سي غدا الثلاثاء.

وكان الفنان حمادة هلال طرح أغنية مسلسل المداح 5 “على الله” على صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

 أغنية على الله من كلمات هادي أبو اليزيد وألحان مصطفى شكري وتوزيع  شيندي وخليل.

 

مسلسل المداح 5 

ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الدجالين.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم  خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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