أسباب وطرق التغلب على الصداع أثناء الصيام

يُعد الصداع من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا خلال شهر رمضان، حيث يعاني منه العديد من الصائمين بمستويات متفاوتة.

وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى هذا الصداع، مما يستدعي فهمًا أعمق لها واتباع استراتيجيات فعالة للتغلب عليه.

أسباب الصداع في رمضان

الجفاف

ويُعتبر الجفاف السبب الأكثر شيوعًا للصداع في رمضان، حيث يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى انخفاض حجم الدم، مما يقلل من تدفق الأكسجين إلى الدماغ، ويُمكن أن يتفاقم الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرق الزائد، خاصة في الأيام الحارة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

انخفاض سكر الدم

عند الصيام، ينخفض مستوى السكر في الدم، مما يؤدي إلى إفراز هرمونات التوتر التي تسبب الصداع، ويُعتبر الأشخاص الذين يعانون من انخفاض سكر الدم أكثر عرضة للإصابة بالصداع خلال الصيام.

انسحاب الكافيين

يُعتبر الكافيين منبهًا قويًا، والتوقف المفاجئ عن تناوله خلال رمضان يؤدي إلى أعراض انسحابية، من بينها الصداع، ويُعتبر الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكافيين بشكل يومي أكثر عرضة لهذا النوع من الصداع.

قلة النوم

يؤدي تغيير نمط النوم في رمضان إلى اضطراب الساعة البيولوجية، مما يؤثر على إفراز الهرمونات المسؤولة عن تنظيم النوم والصداع، ويُعتبر قلة النوم من العوامل التي تزيد من حساسية الدماغ للصداع.

التوتر والقلق

يزداد التوتر والقلق في رمضان بسبب التغيرات في الروتين اليومي والضغوط الاجتماعية، مما يؤدي إلى الصداع، ويعد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق أكثر عرضة للصداع الناتج عن التوتر.

تغير النظام الغذائي

وقد يؤدي تغيير النظام الغذائي في رمضان إلى نقص بعض العناصر الغذائية الضرورية، مما يؤثر على صحة الدماغ ويسبب الصداع، وزيادة استهلاك الاغذية المحتوية على نسب عالية من الاملاح، يؤدي الى احتباس السوائل، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم، الذي يزيد من فرص الاصابة بالصداع.

كيفية التغلب على الصداع في رمضان

الترطيب

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، وتوزيعها على فترات متقطعة.

تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء، مثل البطيخ والخيار.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكر، لأنها تزيد من الجفاف.

التغذية المتوازنة

تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتين والألياف.

تجنب الأطعمة المالحة والحارة، لأنها تزيد من الشعور بالعطش.

تناول الاطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل التمر والموز، للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

النوم الكافي

الحصول على 6-8 ساعات من النوم ليلًا، وتجنب السهر.

الحصول على قيلولة قصيرة خلال النهار إذا لزم الأمر.

تهيئة جو مناسب للنوم، مثل غرفة مظلمة وهادئة.

الاسترخاء

ممارسة تمارين الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل.

أخذ حمام دافئ.

قراءة القرآن أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

العلاجات الموضعية

تدليك فروة الرأس ومنطقة الصدغين برفق.

وضع كمادات باردة على الجبهة أو مؤخرة العنق.

الأدوية

تناول مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء.

ويجب استشارة الطبيب في حالات الصداع الشديد والمتكرر.

ومن المهم كذلك تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الصيام، وتجنب الأعمال الشاقة خلال ساعات الصيام، بالإضافة لتنظيم أوقات الوجبات، وممارسة الرياضة الخفيفة بعد الإفطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.