طرق بسيطة لتقليل التوتر في نصف ساعة

التوتر هو شعور إنساني طبيعي، ولكن في بعض الأحيان ينمو بداخل الشخص حتي لا يتمكن من السيطرة عليه، وفي بعض الأحيان، يتجلى في أعراض جسدية، مثل الشرى المؤقت، أو الصداع، أو زيادة الوزن على المدى الطويل.

وتوجد العديد من الطرق المختلفة التي تساعد في إدارة التوتر في 30 دقيقة فقط، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

طرق علاج التوتر في نصف ساعة

شاي الأعشاب

يمكن أن يكون فعل الابتعاد لبضع دقائق لتحضير الشاي علاجيًا، وبالإضافة لذلك يمكن أن يصنع الشخص مشروب عشبي يساعد على تقليل التوتر وتهدئة الأعصاب.

وفقًا للمراجعات البحثية، قد تشمل بعض النباتات الشائعة للتوتر ما يلي:

الكرز الشتوي

الروديولا الوردية

اللافندر

على الرغم من أنه يستغرق بعض الوقت للشعور بتأثيرات كوب من الشاي العشبي، إلا أن مجرد الابتعاد يمكن أن يشير إلى الجسم للاسترخاء.

استنشاق الزيوت العطرية

تستخدم هذه التقنية، المعروفة أيضًا باسم العلاج بالروائح، الروائح لتحقيق التوازن بين الصحة البدنية والعاطفية والنفسية، وتشمل الزيوت العطرية لمكافحة التوتر ما يلي:

اللافندر

الورد

البابونج

خشب الصندل

البرتقال

وجدت الدراسات أن البرغموت مفيد بشكل خاص لتحسين جودة النوم والإجهاد النفسي.

ووجدت المراجعات أن اللافندر هو الزيت الأكثر استخدامًا، كما أنه يساعد في تخفيف القلق لدى الأشخاص المصابين بالسرطان.

التمدد على المكتب في العمل

من المهم للغاية أخذ فترات راحة، حتى عندما يشعر الشخص أنه في عجلة من أمره لإكمال مهمته، إذا كان يعمل على مكتب، فلا يزال بإمكانه التمدد من خلال الجلوس لمدة 5 دقائق دون تدخل أو أثناء تعدد المهام.

إلى جانب تحسين الأداء، قد يساعد التمدد في تخفيف الانزعاج والألم أو الإصابات المرتبطة بالعمل.

مضغ العلكة

وجدت الدراسات أن أولئك الذين مضغوا العلكة كان لديهم درجة أقل من القلق.

وتشير المراجعات أن مضغ العلكة في الدراسات البشرية والحيوانية قد يوفر مستوى صغيرًا من تخفيف التوتر.

وجدت الأبحاث أن المضغ لمدة 10 إلى 15 دقيقة على الأقل، مقارنة بـ 5 دقائق، كان مطلوبًا لتقليل التوتر.

الذهاب في نزهة

يمكن أن يساعد المشي على الهروب من موقف أو بيئة مرهقة، كما أنه يساعد الجسم على إطلاق الإندورفين، الهرمونات التي تجعل الشخص يشعر بالرضا.

تساعد بضع لفات حول المبنى أو المكتب على نسيان التوتر السابق والاسترخاء حتى تعود إلى المهمة أو الموقف بعقل أكثر صفاءً.

ممارس الرياضة

تساعد التمارين الروتينية في تحسين كيفية استخدام الجسم للأكسجين وتساعد على التعامل مع المواقف العصيبة.

تتراكم فوائد التمرين بمرور الوقت، وقد تتمكن من الشعور بالفرق مع التزامك بالروتين الخاص بك.

توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بالحصول على ما لا يقل عن 150 دقيقة (30 دقيقة لمدة 5 أيام) من النشاط الهوائي متوسط ​​الشدة أو 75 دقيقة من النشاط الهوائي القوي أسبوعيًا - أو مزيج من الاثنين.

اخذ حمامًا دافئًا

يساعد الماء الدافئ في إطلاق الإندورفين وزيادة تدفق الدم إلى البشرة، قد تساعد الحمامات الدافئة أيضًا على:

تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم

خفض ضغط الدم

تسكين الألم

تحسين الحالة المزاجية والصحة العقلية

اختبر الماء قبل أن تخطو فيه للتأكد من أنه ليس حارقًا ولكنه بدرجة حرارة مريحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.