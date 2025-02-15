مؤشر لسرطان الأطفال، الصحة العالمية تناشد الآباء بالانتباه لهذه الأعراض

وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للآباء والأمهات والمعلمين ومقدمي الرعاية لما لهم من أهمية ودور لا غنى عنه في الكشف المبكر للأمراض.

علامات تحذيرية لسرطان الأطفال

وكشفت منظمة الصحة العالمية ضرورة الانتباه لهذه العلامات التحذيرية:

١-الصداع الشديد

٢-الفقدان غير المبرر للوزن

٣-الحمى المستمرة

٤-آلام العظام والمفاصل.

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه إذا تمت ملاحظة أيا من هذه الأعراض، يجب زيارة الطبيب في أقرب وقتٍ ممكن.

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن سرطان الأطفال يختلف عن سرطان البالغين:

١-يمكن الشفاء من معظم الحالات.

٢- الإصابة بهذا المرض غير ناجمة عن أسلوب الحياة أو البيئة.



٣- الكشف المبكر يمكن أن ينقذ الأرواح.

أكثر أنواع السرطان شيوعًا

وأشارت منظمة الصحة العالمية أن أكثر أنواع السرطان شيوعًا تشمل:

‫١-سرطان الدم

٢- الأورام الدماغية

٣- الأورام اللمفاوية

٤- الأورام الصلبة

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن رعاية الطفل المصاب بالسرطان أمر صعب، ليس فقط بالنسبة للطفل، ولكن بالنسبة لمقدمي الرعاية أيضًا، لا يجب التردد في:

١-طلب المشورة من مهني صحي

٢-طلب المشورة أو التحدث إلى مَن تثق بهم عن الإجهاد النفسي

٣-التواصل مع مجموعات الدعم التي يقودها الأقران لمعالجة الشعور بالعزلة

وقالت منظمة الصحة العالمية إن العوامل الأساسية التي تسهم في الإصابة بالسرطان في مرحلة الطفولة لا تفهم جيدا، ولا يمكن الوقاية إلا من نسبة ضئيلة من أمراض سرطان الأطفال.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية إن الأنواع الأربعة من السرطان هي الأكثر شيوعًا بين الأطفال والمراهقين في إقليم شرق المتوسط:

أعراض سرطان الدم عند الأطفال

وتشمل أهم أعراض سرطان الدم عند الأطفال

الحمى الشديدة غير المبررة علامةٌ شائعةٌ على كلٍ من سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية.

أعراض أورام الدماغ

أكدت منظمة الصحة العالمية إن أهم أعراض أورام الدماغ:

الصداع

تأخر النمو

زيادة محيط الرأس لدى الرضع

ورم العين، أو ما يعرف بورم أرومة الشبكية، سرطانٌ يصيب الأطفال

ومن أكثر أعراضه شيوعا تضخم العين.

ويعتبر هذا النوع أشهر أنواع سرطان الأطفال التي يمكن التعرّف عليها على مستوى الرعاية الصحية الأولية أطباء الأطفال ومن قبل الآباء.

ويقلل الكشف المبكر فرص الإصابة بإعاقات دائمة.

يعتمد تعافي الأطفال اعتمادا كبيرًا على قدرة النظم الصحية على ضمان تشخيص حالاتهم في الوقت المناسب، وإحالتهم مبكرًا، وتوفير العلاج المناسب لهم.

كانت أكدت وزارة الصحة أنه عالميًا، يصاب كل عام ٤٠٠ ألف طفل بالسرطان، مؤكدة أهمية الكشف المبكر لزيادة نسبة الشفاء

أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الأطفال

وأكدت وزارة الصحة أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الأطفال لتلقي العلاج وسرعة الشفاء

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تطبيق معايير دولية موحدة لعلاج أورام الأطفال في 80% من المستشفيات المصرية، بما يستهدف تنفيذ استراتيجية قومية موحدة للعلاج ومكافحة أورام الأطفال

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