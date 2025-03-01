أسباب الصداع في أول أيام رمضان، وكيفية تجنب حدوثه (فيديو)

أسباب الصداع في نهار رمضان، يشعر العديد من الأشخاص بـ الصداع في أول أيام الصيام شهر رمضان المبارك، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها نقص الماء وانسحاب الكافيين والنيكوتين من الجسم لمن يشربوهم بشكل منتظم.

وتوضح الدكتورة إيمان نصار، اخصائية التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ "فيتو" أسباب الصداع في أولي أيام شهر رمضان المبارك وكيف يمكن للشخص تجنبه بخطوات بسيطة.

أسباب الصداع فى شهر رمضان

وقالت الدكتورة إيمان إن للصداع في أول أيام الصيام العديد من الأسباب وأولها هو انسحاب الكافيين لأولئك الذي اعتادوا على شرب القوة والشاي بكميات خلال النهار في الأيام العادية، وبالإضافة لذلك نقص المياه في الجسم في وقت الصيام، وإذا كان الشخص من المدخنين يؤثر انسحاب النيكوتين على الجسم ويسبب الصداع.

وأضافت طبيبة التغذية أن جدول النوم والاضطرابات في النوم التي تحدث خلال الشهر الكريم بسبب تغير نمط النظام الغذائي تسبب الصداع كذلك، حيث لا يحصل الجسم على كفايته من النوم.

وكما يؤدي تقليل مستوي السكر خلال نهار رمضان كذلك للإصابة بالصداع، حيث ينخفض مستوي السكر في الجسم خلال الصيام.

طرق تجنب الصداع خلال نهار رمضان

وأوضحت طبيبة التغذية أنه يمكن ببعض العادات الصحية البسيطة تجنب صداع نهار رمضان بسهولة، والخطوة الأولي تكمن في الحرص على شرب كميات كبيرة من المياه خلال فترة الفطار.

وبالنسبة للمدخنين من المهم البدء في تقليل كمية السجائر التي يتناولوها يوميًا للتخفيف من أثر انسحاب النيكوتين من الجسم خلال فترات الصيام، ويقوم محبي شرب الشاي والقهوة بنفس الشيء حيث يسبب الكافيين الادمان ويؤدي التوقف المفاجئ عنه إلى اعراض انسحاب وإن لم تكن بنفس حدة النيكوتين.

وشددت طبيبة التغذية على أهمية تناول وجبة متوازنة في السحور، والتي تتكون من كربوهيدرات معقدة، مثل البطاطس، أو العيش البلدي، وبروتين، وتكون أبسط أنواعه البروتينات البيض، والبقوليات، والخضار.

وبعد أذان المغرب لا يجب البدء بالوجبة الدسمة أولًا، وإنما بالتمر وكوب الماء، وبعد فترة بسيطة يمكن تناول وجبة الإفطار المعتادة والتي يجب أن تكون متوازنة كذلك.

ومن المهم كذلك الحصول على نوم كافي في رمضان وعدم السهر حتي السحور، ليستطيع الجسم العمل بدون تعب أو صداع خلال فترة النهار.

صيام شهر رمضان

كانت وجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

- التدخين.

- تناول الوجبات غير الصحية.

- الأطعمة المليئة بالسكر.

وتضمنت أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطي الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر في الهضم وامتصاص الطعام.



2- اعتاد المصريون تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندي، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.



3- شرب الكركديه بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.



4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر في الهضم ويؤدي إلى الشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.

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