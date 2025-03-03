محافظ الدقهلية يتابع أعمال حملة ليلية لرفع الإشغالات بحي شرق المنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة ليلية لرفع الإشغالات بحي شرق المنصورة، وأكد أن حملات رفع الإشغالات لن تتوقف للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة من ناحية، وتيسير حركة السير والمرور في الشوارع، وعدم إعاقة الحركة بالشوارع، حرصا على مصالح المواطنين.

من أهم عناصر تقييم الأداء، مستوى النظافة بالشوارع

وأوضح محافظ الدقهلية أنه وجه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول، وأضاف أن من أهم عناصر تقييم الأداء، مستوى النظافة بالشوارع، وحالة الإشغالات، وأكد أنه يتابع بشكل شخصي مستوى الخدمات في الشوارع من خلال متابعة مستوى النظافة العامة والإشغالات.

رفع كافة الإشغالات من الطريق

وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، بالإشراف على حملة لرفع الإشغالات، يقودها محمد حسن مجد نائب رئيس الحي، وقامت برفع الإشغالات من شوارع، بهرند وشارع قناة السويس وشارع الإمام محمد عبده وشارع عبدالمنعم رياض، وتم رفع كافة الإشغالات من الطريق وتسيير حركة المرور وفتح الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، والتنبيه بعدم عودة الإشغالات.

وشارك في الحملة الليلية لرفع الإشغالات، السيد البصال مدير إدارة المتابعة بحي شرق المنصورة، وسعد مطاوع بالعلاقات العامة والمتابعة، وطارق أبوستيت رئيس قسم الإشغالات وباقى فريق العمل بحي شرق المنصورة.

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