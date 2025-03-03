الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال حملة ليلية لرفع الإشغالات بحي شرق المنصورة

حملة اشغالات ليلية
حملة اشغالات ليلية بشرق المنصورة، فيتو

تابع  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة ليلية لرفع الإشغالات بحي شرق المنصورة، وأكد أن حملات رفع الإشغالات لن تتوقف للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة من ناحية، وتيسير حركة السير والمرور في الشوارع، وعدم إعاقة الحركة بالشوارع، حرصا على مصالح المواطنين.

من أهم عناصر تقييم الأداء، مستوى النظافة بالشوارع

 

وأوضح محافظ الدقهلية أنه وجه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها أولا بأول، وأضاف أن من أهم عناصر تقييم الأداء، مستوى النظافة بالشوارع، وحالة الإشغالات، وأكد أنه يتابع بشكل شخصي مستوى الخدمات في الشوارع من خلال متابعة مستوى النظافة العامة والإشغالات.

رفع كافة الإشغالات من الطريق

وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، بالإشراف على حملة لرفع الإشغالات، يقودها  محمد حسن مجد نائب رئيس الحي، وقامت برفع الإشغالات من شوارع، بهرند وشارع قناة السويس وشارع الإمام محمد عبده وشارع عبدالمنعم رياض، وتم رفع كافة الإشغالات من الطريق وتسيير حركة المرور وفتح الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، والتنبيه بعدم عودة الإشغالات.

إيناس الدغيدي تكشف مفاجأة عن آثار الحكيم وقصة حقنة الـ 40 ألف دولار

مسلسل معاوية الحلقة 2، مشهد قوي يجمع معاوية وعلي في غزوة حنين

وشارك في الحملة الليلية لرفع الإشغالات،  السيد البصال مدير إدارة المتابعة بحي شرق المنصورة، وسعد مطاوع بالعلاقات العامة والمتابعة، وطارق أبوستيت رئيس قسم الإشغالات وباقى فريق العمل بحي شرق المنصورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشغالات بالشوارع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية العلاقات العامة اللواء طارق مرزوق حملات رفع الاشغالات محافظ الدقهلية مسلسل معاوية الحلقة 2 مصالح المواطنين محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

طريقة عمل الكنافة بالقشطة زي الجاهزة وبأقل التكاليف

مدرب مانشستر يونايتد يفاجئ الجميع رغم النتائج السلبية

حصاد وزارة السياحة والآثار خلال 10 أيام.. استقبال وفد كنسي إسباني للترويج للسياحة الروحانية.. واستمرار أعمال معاينة أماكن إقامة حجاج السياحة المصريين بالسعودية

تحرير 7 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات
ads

الأكثر قراءة

بسبب السير في الاتجاه المعاكس، مصرع 13 شخصا في تصادم تريلا وميكروباص بأسيوط (صور)

الصلاة ممكن تتأجل، رد ناري من إلهام شاهين على سعاد صالح (فيديو)

ميدفيديف عن قمة لندن: مشهد سوقي ويريدون مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني

مدير أمن أسيوط ينتقل لموقع تصادم ميكروباص وتريلا ويكشف هوية 12 جثة (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الليمون البلدي بـ 15 جنيهًا، سعر الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 مارس 2025

منوعات

المزيد

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

فاجعة في المغرب، وفاة أسرة اختناقا بالغاز

لقطات توثق وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان داخل مسجد بالأردن

حرائق ضخمة في اليابان وإجلاء الآلاف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان أقبل بالنعيم، ابتهال مؤثر للشيخ عبد اللطيف العزب وهدان (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية