مسلسل معاوية الحلقة 2، مشهد قوي يجمع معاوية وعلي في غزوة حنين

مسلسل معاوية الحلقة 2، شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "معاوية" والذي يتناول حياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أحداثا مثيرة، حيث بدأت باندلاع غزوة حنين والتي شارك فيها معاوية وأخوه يزيد ووالدهم أبو سفيان بعد إسلامهم جميعا.

مشهد قوي يجمع معاوية وعلي في غزوة حنين

وضمن أحداث الحلقة، أظهر معاوية براعة في القتال، رفقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ظهر مختفيا رفقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بانتصارهم في الغزوة في مشهد قوي ضمن الأحداث.

وشهدت الحلقة، زفاف معاوية على زوجته "كنود"، حيث أقيم العرس بحضور سادات مكة، في أجواء مبهجة.

معاوية كاتبا للوحي

وضمن الأحداث، اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم معاوية ليكون أحد كتبة الوحي، ليسافر معاوية إلى المدينة ويكون برفقة وبالقرب من النبي.

مسلسل معاوية

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا.

أبطال مسلسل معاوية

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم.

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