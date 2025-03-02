محافظ الدقهلية يفسخ التعاقد مع شركة النظافة في ميت الكرماء

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، بقرية ميت الكرماء مركز طلخا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، وفي قرية ميت الكرماء، تفقد المجزر الآلي، ووجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تشغيله ودخوله الخدمة قبل عيد الفطر، للاستفادة من إمكانياته، وتوفير خدماته للمواطنين.

فسخ تعاقد شركة النظافة في ميت الكرماء وإسنادها لشركة جديدة

وخلال تفقد محافظ الدقهلية لقرية ميت الكرماء، أبدى استيائه من مستوى النظافة هناك، وقرر على الفور فسخ تعاقد شركة النظافة العاملة هناك بسبب تدني مستوى النظافة ووجود تجمعات وتراكمات قمامة بالقرية والطرق المؤدية اليها، واسناد النظافة إلى شركة أخرى بعد التأكد من معداتها وقوتها البشرية التي تعمل فعليا.

حصر شامل لمعدات النظافة

وكلف محافظ الدقهلية، اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، بالتنسيق مع محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وحصر شامل لمعدات النظافة في جميع مراكز ومدن المحافظة، وحصر العمال والمعدات في الوحدات المحلية.

إطلاق حملة مكبرة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة

كما كلف محافظ الدقهلية، بإطلاق حملة مكبرة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة بقرية ميت الكرماء، ومركز طلخا، وعرض تقرير تفصيلي بالمعدات والعمال، وحملة النظافة والكميات المرفوعة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام في العمل في إطار الاجتهاد والإخلاص، مشددا على استبعاد كل العناصر من المقصرين، والمتقاعسين، والمهملين.

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