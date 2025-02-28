حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بشوارع شبين الكوم

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، من الإزالة الفورية لـ 20 إشغالا ثابتا ومتحركا وتحرير 7 محاضر والتحفظ على 10 حالات مخالفة بشوارع بور سعيد وكمال النجار وطريق النصر خلال حملة مسائية وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.



كما شنت رئاسة حي شرق شبين الكوم حملة إشغالات بمنطقة كوبرى مبارك وشوارع مدينة الطالبات والسكة التحتانية وعاصم حما ومصطفى كامل القبلى والبحرى وميدان جلهوم وكوبرى عمر أفندي وشارع كلية التربية بحضور شرطة المرافق وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير ٩ محاضر و١٤ حالة إزالة فورية لكافة الإشغالات تيسيرا على المواطنين.



الإشغالات الثابتة والمتحركة بالمنوفية

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة بشارع 23 يوليو، أسفرت عن تحرير محاضر إشغال وحالات ضبط وإزالات فورية لعدد من الإشغالات الثابتة والمتحركة واستعادة حرم الطريق تحقيقا للصالح العام.

وذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتواجد الميداني بالشارع والتعامل الفوري مع كافة التعديات والإشغالات.

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