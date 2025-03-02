الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير تعليم الدقهلية يتابع مدارس غرب المنصورة (صور)

جولة مدير التعليم
جولة مدير التعليم العام بالدقهلية، فيتو

أجرى اليوم الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم في محافظة الدقهلية جولة لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية.

وكيل التعليم العام يتفقد العملية التعليمية بمدارس غرب المنصورة 

حيث تابع مدرسة الفردوس الإعدادية بنين، واطلع عمارة على نسب حضور وغياب الطلاب وأكد على ضرورة تسجيل غياب الطلاب في دفتر المعلم كما قام بمراجعة دفاتر المكتب مشددًا على أهمية متابعة كشكول الطالب وتصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

 

انضباط الطلاب وهيئات التدريس بها

وقد أثني  مدير عام التعليم العام على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة محل الزيارة لما لمسه من انضباط الطلاب وهيئات التدريس بها.

جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية بشوارع المنصورة (صور)

رفع 530 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة في الدقهلية (صور)

وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية و التعليم التعليم العام التربية والتعليم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنصورة التعليمية تحقيق الأهداف جولة تفقدية تنفيذا لتعليمات شوارع المنصورة سير العملية التعليمية مدارس غرب المنصورة محمد عبد اللطيف محم محافظ ال

مواد متعلقة

تظاهرات واسعة في سيئول لدعم ومعارضة الرئيس المعزول

تأجيل دعوى تأديب أطباء نفسيين بسبب تقارير أمهات قتلت أطفالهن لـ 24 مايو

السيسي ومفوضة الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون في ملف الهجرة غير الشرعية

قمة جديدة، القصة الكاملة لمواجهة الأهلي والزمالك في العراق
ads

الأكثر قراءة

جعفر العمدة 2، عمرو سعد يتعرض للانتقاد بسبب محمد رمضان بعد عرض مسلسله الجديد

مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد

ترامب يضع شرطًا واحدًا للعفو عن زيلينسكي

قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.. وتعليق صادم من الابنة الصغرى

أيهما أصح.. الإفطار وقت سماع صوت المدفع أم مع الأذان؟ الإفتاء تحسم الجدل

بعد قرار وقف المساعدات، حكومة الاحتلال تأمر بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة

ارتفاع أسعار ورق العنب بالأسواق في ثاني أيام رمضان

بحضور عمر مرموش، نجوم مانشستر سيتي يهنئون الجماهير بشهر رمضان (فيديو)

منوعات

المزيد

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

خضار المحاشى نار وورق العنب بـ 100 جنيه، أسعار الخضار بسوق الساحل

المحيبس، أبرز الألعاب في العراق خلال شهر رمضان

طائر يشعل النيران في محرك طائرة شحن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 2 مارس بالأسواق

أسعار الأرز في ثاني أيام رمضان بالأسواق

إيهاب واصف: الذهب يشهد أكبر تراجع منذ نوفمبر 2024 بـ 2.7%

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، هل يتعارض الزهد مع الثروة؟

معارك وغزوات، غزوة بواط ثاني غزوات الرسول وهدفها اقتصادي

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة أُحد والأحزاب

المزيد
الجريدة الرسمية