مدير تعليم الدقهلية يتابع مدارس غرب المنصورة (صور)

أجرى اليوم الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم في محافظة الدقهلية جولة لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية.

وكيل التعليم العام يتفقد العملية التعليمية بمدارس غرب المنصورة

حيث تابع مدرسة الفردوس الإعدادية بنين، واطلع عمارة على نسب حضور وغياب الطلاب وأكد على ضرورة تسجيل غياب الطلاب في دفتر المعلم كما قام بمراجعة دفاتر المكتب مشددًا على أهمية متابعة كشكول الطالب وتصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

انضباط الطلاب وهيئات التدريس بها

وقد أثني مدير عام التعليم العام على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة محل الزيارة لما لمسه من انضباط الطلاب وهيئات التدريس بها.

وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

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