الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

القبض على طالب دهس عاملا في الدقي

متهم، فيتو
متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على طالب تسبب في وفاة عامل إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية كان يقودها المتوفى وسيارة ملاكي يقودها المتهم، بدائرة قسم شرطة الدقي، وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث بينما وتم نقل المتوفى للمشرحة بالمستشفى العام. 

 

تلقى العميد محمد ربيع رئيس قطاع شمال الجيزة إخطارًا من المقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، يفيد بتلقيه بلاغًا بوقوع حادث تصادم بدائرة القسم وسقوط ضحية، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي قيادة طالب يبلغ من العمر 20 عامًا، ودراجة نارية قيادة سائق يبلغ من العمر 30 عامًا، وأسفر عن الحادث وفاة الثاني في الحال متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة،  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم عن الحادث وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية قسم شرطة الدقى شمال الجيزة

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