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حوادث

انفجار أنبوبة بوتاجاز يتسبب في اندلاع حريق بشقة بالمرج

إخماد حريق شقة بالمرج
إخماد حريق شقة بالمرج والأمن يحقق،فيتو

كشفت  التحريات الأولية لقوات البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة  أن انفجار أنبوبة بوتاجاز وراء حريق شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج مساء اليوم الاحد.

ويواصل فريق من المعمل الجنائى فحص اثار الحريق والمعاينة للوقوف علي ملابساته.

 

و  أخمدت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة  حريقا شب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة المرج دون وقوع أي إصابات.

 

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـسياراتين  إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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البحث الجنائي قسم شرطة المرج المعمل الجنائي الحريق

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