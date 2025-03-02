وفاة شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بالمنيا

لقي شخصين مصرعهم فيما أصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وأخرى في إحدى الطرق الفرعية في مدينة مطاي شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفي وتحرر محضر بالواقعة.

وفاة شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالمنيا



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وأخرى أمام مدخل قرية كوم بصل، التابعة إداريا لمجلس قروي ابوان، بمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالمنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ مصرع كل من أحمد خلف جمال، 17 سنة، طالب، وأحمد فاروق رشدي، 32 سنة، عامل، وإصابة محمد خيري رشدي، 30 سنة، عامل، مقيمين جميعا بقرية كوم بصل بمركز مطاي شمال محافظة المنيا

مستشفى مطاي المركزي



تم نقل المصاب إلى مستشفى مطاي المركزي لتلقي العلاج اللازم، والجثتين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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