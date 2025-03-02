مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالغربية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بمحافظة الغربية.

حادث تصادم سيارتين بالغربية

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية بلاغا يفيد وقوع حادث سير بسبب السرعة الزائدة بنطاق دائرة مركز شرطة بسيون.

وانتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين بالفحص مصرع شخصين واصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة وانفجار اطار السيارة بأحدى طرق مركز بسيون، ونقل سيارات الاسعاف الجثامين والمصابين الى المستشفى، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.