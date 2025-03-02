الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالغربية

تصادم سيارتين بالغربية
تصادم سيارتين بالغربية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بمحافظة الغربية.

حادث تصادم سيارتين بالغربية 

تلقت الأجهزة الامنية  بمديرية أمن الغربية بلاغا يفيد وقوع حادث سير بسبب السرعة الزائدة بنطاق دائرة مركز شرطة بسيون.

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وانتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين بالفحص مصرع شخصين واصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة وانفجار اطار السيارة بأحدى طرق مركز بسيون، ونقل سيارات الاسعاف الجثامين والمصابين الى المستشفى، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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