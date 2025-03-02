الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالغربية

إصابة 3 أشخاص في
إصابة 3 أشخاص في حادث موتوسيكل بسيارة نقل بالغربية

أُصيب 3 أشخاص اليوم الأحد، في حادث تصادم وقع بطريق كتامة التابعة لمركز بسيون بـ محافظة الغربية، إثر تصادم دراجة نارية (موتوسيكل) مع سيارة نصف نقل.

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وتلقى قسم شرطة بسيون بلاغًا بالحادث، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. 

الواقعة 
الواقعة 

وأوضحت مصادر طبية بـ محافظةالغربية  أن المصابين يعانون من إصابات متفرقة، إلا أن حالتهم مستقرة.

فيما فتحت الأجهزة الأمنيةبـ محافظة الغربية  تحقيقًا في الحادث لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه وتمت معاينة الموقع وتحرير محضر بالواقعة.
 

بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

 

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

 

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