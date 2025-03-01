السبت 01 مارس 2025
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حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية في مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بالمرج

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

انتهت تحقيقات نيابة المرج إلى أنه لا توجد شبهة جنائية في مصرع فتاة عقب سقوطها من الطابق الرابع من إحدى الشقق السكنية في منطقة المرج. 

وقال أهل الفتاة إنهم لا يشتبهون في أحد جنائيا ولا يتهمون أحدا في وفاة ابنتهم.

وأضاف اهل الفتاة أن ابنتهم أثناء وقوفها في الشرفة أصيبت بدوار واختل توازنها وسقطت أرضا لتلقي مصرعها في الحال.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة بأحد الشوارع بمنطقة المرج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء وقوف فتاة بشرفة شقتها بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضا لتلقى مصرعها في الحال.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة المرج قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة

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