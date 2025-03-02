الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

النيابة تأمر بضبط متهم بسرقة شقة في المرج

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة المرج بسرعة ضبط وإحضار المتهم بسرقة شقة سكنية والاستيلاء على لاب توب ماركة HP بلغت قيمته حوالي 20 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 15 آلاف جنيه، وبعض المتعلقات الشخصية التي تخص أفراد الأسرة أصحاب الشقة. 

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة ممتلكاته وأغراضه الشخصية من داخل الشقة محل سكنه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث قامت بتفريغ كاميرات المراقبة واستجواب شهود العيان في المنطقة.

وبالمعاينة تبين أن اللص استغل غياب أفراد الأسرة عن المنزل وسرق لاب توب ماركة HP بلغت قيمته حوالي 20 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه، وبعض المتعلقات الشخصية التي تخص أفراد الأسرة.

وتم تحرير محضر ضده حمل رقم 3537 لسنة 2025، ولا تزال أجهزة الأمن تعمل على جمع الأدلة وشهادات المحيطين بالحادث في محاولة لتحديد المشتبه به.

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نيابة المرج قسم شرطة المرج أمن القاهرة

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