الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى سلام مدعوم بضمانات أمنية قوية

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأحد، إن أوكرانيا تحتاج إلى سلام مدعوم بضمانات أمنية قوية.

وأضاف زيلنسكي: لقد عقدت اجتماعا مثمرا مع ميلوني لتطوير خطة عمل مشتركة تهدف إلى إنهاء الحرب بسلام عادل ودائم.. من المهم الحفاظ على الوحدة وتعزيز موقف بلادنا بالتعاون مع حلفائنا في أوروبا والولايات المتحدة".

وتابع الرئيس الأوكراني: "لا أحد غير بوتين لديه مصلحة في استمرار الحرب وعودتها السريعة".

 

تلاسن حدث على الهواء بين ترامب وزيلينسكي

من جانبه، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرطًا للعودة إلى المحادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، واتخذ قرارًا بشأن القتال في أوكرانيا.

وقال ترامب، في أعقاب مشادة تاريخية، بين الرئيسين في البيت الأبيض الجمعة، إنه من أجل استئناف المحادثات فعلى زيلينسكي أن يعلن رغبته في صنع السلام.

وأضاف ترامب: "لن نستمر في القتال".

وكان تلاسن حدث على الهواء، بين ترامب وزيلينسكي، واشتبك الرئيسان مرارًا إذ حث زيلينسكي الرئيس الأمريكي على توخي الحذر مع روسيا، بينما اتهم ترامب الرئيس الأوكراني بقلة الاحترام وذلك في خروج للخلافات المتفاقمة بين الطرفين إلى العلن.

 

طرد غير مسبوق لرئيس دولة من البيت الأبيض

 

وألغي المؤتمر الصحفي بين الرئيسين، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض، وسط تساؤلات حول ما جرى.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن ترامب قال للرئيس الأوكراني إنه، (زيلينسكي)، غير مستعد للسلام ومن الأفضل أن يعود إلى البيت الأبيض حينما يتوفر له هذا الاستعداد، فيما اعتبر طردا غير مسبوق لرئيس دولة من البيت الأبيض.

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