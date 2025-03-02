الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

أثناء عمله على السقالة، مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق السابع بالغربية

جثة, فيتو
جثة, فيتو

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع أثناء عمله على السقالة بأحد العقارات تحت الإنشاء، في منطقة منشية البكري التابعة لحي ثان المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية.

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وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثان المحلة إلى موقع الحادث، حيث أجرت التحريات اللازمة، واستمعت إلى أقوال شهود العيان وتبيّن أن الضحية يُدعى "أحمد. أ"، وقد سقط بشكل مفاجئ أثناء مزاولته لعمله في واجهة العقار، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى العام بـ المحلة، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، مع استكمال التحقيقات حول ملابسات الحادث.

هذا، وتكثف الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية جهودها للتأكد من مدى توافر إجراءات السلامة المهنية في موقع العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود أي تقصير أو إهمال.

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لقي شخصين مصرعهما وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بمحافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الامنية  بمديرية أمن الغربية بلاغا يفيد وقوع حادث سير بسبب السرعة الزائدة بنطاق دائرة مركز شرطة بسيون.

وانتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين بالفحص مصرع شخصين واصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة وانفجار اطار السيارة بإحدى طرق مركز بسيون، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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