حبس مأمور ضرائب وفتاة لاتهامهما بإلقاء طفلهما وسط الزراعات في الغربية

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بـ محافظة الغربية توجيهاته إلى المستشار محمد شعبان رئيس نيابة أول المحلة، بفتح تحقيق موسع في واقعة تورط شاب وفتاة في إلقاء طفلهما الرضيع في الطريق العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.

حبس المتهمين

ووجهت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث بالإضافة إلى ورود التحريات الأمنية الكاملة حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكان ضباط مباحث قسم أول المحلة قد تمكنوا من ضبط الشاب ويعمل مأمور ضرائب والفتاة، بعد تكثيف جهود البحث وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط شارع شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى، حيث عثر الأهالي على الطفل الرضيع الذي لم يتجاوز عمره 48 ساعة ملفوفًا بقطعة قماش وملقى وسط الزراعات بجوار أحد مباني دور الرعاية.

وفور تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة ببلاغ من الأهالي انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وجرى نقل الطفل وإيداعه بإحدى الحضانات بمستشفى المحلة العام بناءً على قرار النيابة العامة.

كاميرا المراقبة وراء كشف المتهمين

وكشفت التحريات الأولية بالإضافة إلى ما سجلته كاميرات المراقبة عن هوية مرتكبي الواقعة وهما شاب وفتاة تجمعهما علاقة غير شرعية حيث أقدما على التخلص من الطفل وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليهما وعرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وما زالت النيابة العامة تباشر التحقيق في الواقعة مع تكليف إدارة البحث الجنائي باستكمال التحريات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

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