بعد اعتداء ولي أمر على طالب، وكيل تعليم الغربية يمنع دخول أهالي الطلبة للمدارس بدون تصريح

شددت مديرية التربية والتعليم بالغربية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان أمن وسلامة الطلاب والمعلمين، في أعقاب واقعة اعتداء أحد أولياء الأمور على طالب داخل إحدى مدارس محافظة الغربية.

وفي هذا الإطار، قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، بجولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بإدارة قطور التعليمية، شملت مدرستي سجين الابتدائية الجديدة والشهيد ربيع محمد البربري للتعليم الأساسي.

وبدأت الجولة بحضور طابور الصباح بمدرسة سجين الابتدائية الجديدة، حيث شهد مراسم تحية العلم واستمع للإذاعة المدرسية، ثم تفقد الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام العملية التعليمية، ومتابعة المستوى التحصيلي للطلاب من خلال حضور حصص للغة العربية والتربية الفنية، مشيدًا بالحضور المتميز للطلاب وتفاعلهم الإيجابي مع المعلمين.

وخلال زيارته لمدرسة الشهيد ربيع محمد البربري، شدد "حسن" على أهمية النظافة العامة داخل الفناء والممرات، والتأكد من انصراف الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي تحت إشراف مشرفي الأدوار والفناء، والتأكد من خلو الفصول والحمامات. كما دعا إلى تعزيز الأنشطة التربوية، وعقد مسابقات علمية وفنية وثقافية لاكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها.

وفي ضوء الواقعة الأخيرة، أكد وكيل تعليم الغربية على مجموعة من التعليمات الصارمة، أبرزها:

عدم السماح بدخول أو خروج أي شخص من المدرسة إلا بتصريح رسمي من إدارة المدرسة.

تسجيل كافة بيانات الزوار وسبب ووقت الزيارة في دفتر الأمن، على أن يكون مختومًا ومرقمًا.

منع أولياء الأمور من التواجد داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي، مع السماح بدخولهم فقط بعد نهاية اليوم الدراسي.

تنفيذ التقييمات الأسبوعية في مواعيدها، ومتابعة كراسات الواجب والتقييمات.

تسجيل الغياب يوميًا، لضمان الانضباط الكامل داخل المدارس.

وأعرب وكيل تعليم الغربية عن أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على سلامة الطلاب وتأمين المنشآت التعليمية، مطالبًا إدارات المدارس بتطبيق التعليمات بكل حزم، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية حال حدوث أي تجاوزات.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالغربية متابعة جميع المدارس، والتأكد من التزامها بكافة الإجراءات التي تضمن بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

تعليم الغربية: فتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء ولي أمر على تلميذ داخل مدرسة

قرر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية فتح تحقيق عاجل في واقعة قيام ولي أمر بالاعتداء على تلميذ بإحدى مدارس اللغات التابعة لإدارة شرق التعليمية للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة وسؤال مديرة المدرسة وشهود العيان.

كانت إحدى المدارس بـ محافظةالغربية قد شهدت قيام ولي أمر بالاعتداء على تلميذ يدعى حمزة. م ب في فناء المدرسة واصطحابه بالقوة إلى مكتب مديرة المدرسة الأمر الذى أثار حفيظة أسرته ودفعهم إلى التوجه للمدرسة والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.

وتبين من كاميرات المراقبة في المدرسة قيام ولي الأمر بالدخول إلى الفناء والاعتداء على التلميذ وضربه بالقلم.

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